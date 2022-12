Die Top-Acht: Pokal-Auslosung am Donnerstagabend Mittelrheinpokal: Am Donnerstag wird das Viertelfinale im Mittelrheinpokal ausgelost. Der Fußballverband Mittelrhein überträgt die Ziehung live.

So erging es zuletzt Viktoria Köln, die sich im eigenen Stadion im Finale gegen Lokalkonkurrent Fortuna Köln durchsetzten und so einen Platz in der ersten Runde des DFB-Pokals bekommen haben. Und wie es der Zufall so wollte, war der Rekordmeister in Köln zu Gast: Der FC Bayern München besiegte die Viktoria zwar mit 5:0. Für viele Kölner Akteure war es wohl trotzdem das größte Spiel der Karriere.

Ein Bezirksligist ist noch übrig

Mittlerweile ist das Vergangenheit, in der Gegenwart geht der Verbandspokal schon wieder dem Finale entgegen. Acht Teams sind noch im Wettbewerb: Titelverteidiger Viktoria Köln als einziger Drittligist, die Regionalligisten Alemannia Aachen und 1. FC Düren und die Mittelrheinligisten BCV Glesch-Paffendorf, Bonner SC, FC Hürth und Eintracht Hohkeppel. Komplettiert werden die Top-Acht vom letzten verbleibenden Bezirksligisten: Der SC Blau-Weiß Köln setzte sich im Achtelfinale gegen Bezirksligist DJK FV Haaren durch und bekommt jetzt womöglich ein absolut Highlightspiel.