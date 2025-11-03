 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die Top 90-Torjäger nach dem 13. Spieltag in Westfalen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 32 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 27 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 22 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 20 Tore

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 6 - 19 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 9 - 18 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 10 - 17 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 13 - 16 Tore

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 16 - 15 Tore

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Platz 18 - 14 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Platz 22 - 13 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Platz 27 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 32 - 11 Tore

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 52 - 10 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Stephan-Maurice Wennemann | Bezirksliga 1

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Platz 70 - 9 Tore

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2

Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Lukas Meiertoberens | Viktoria Rietberg | Bezirksliga 7

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelaya Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Tim Babosek | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Kevin Husha | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11

Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11

