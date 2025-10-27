 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Nückel/Steinmann

Die Top 75-Torjäger nach dem 12. Spieltag in Westfalen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 30 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 26 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 21 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 19 Tore

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 6 - 18 Tore

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 7 - 17 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 9 - 16 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 14 - 14 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Platz 17 - 13 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Platz 21 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 26 - 11 Tore

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 38 - 10 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 56 - 9 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

u. a. Platz 77 - 8 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Kevin Schach | SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen

Bennet van den Berg | FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen

Florian Tonye | SC Westfalia Herne | Westfalenliga 2

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2

Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

