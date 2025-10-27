Die Top 75-Torjäger nach dem 12. Spieltag in Westfalen

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 30 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 26 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 21 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 19 Tore
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 6 - 18 Tore
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 7 - 17 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 9 - 16 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 14 - 14 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Platz 17 - 13 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Platz 21 - 12 Tore
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Platz 26 - 11 Tore
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4
David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 38 - 10 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4
Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5
Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 56 - 9 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen
Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4
Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8
Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11
Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11
u. a. Platz 77 - 8 Tore
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Kevin Schach | SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen
Bennet van den Berg | FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen
Florian Tonye | SC Westfalia Herne | Westfalenliga 2
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2
Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4