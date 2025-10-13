Die Top 75-Torjäger nach dem 10. Spieltag Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 1 - 23 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 2 - 21 Tore

Platz 3 - 17 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 4 - 16 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 6 - 15 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 8 - 14 Tore

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 11 - 13 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 13 - 12 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 18 - 11 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 25 - 10 Tore

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 31 - 9 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Platz 52- 8 Tore

Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5

Till Nicolaßen | ASSV Letmathe | Bezirksliga 6

Ogün Gümüstas | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12

Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12

Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12

u. a. Platz 74 - 7 Tore

Bennet van den Berg | FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Marius Seipt | Post TSV Detmold | Landesliga 1

Tim Zimpel | Germania Salchendorf | Landesliga 2

Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Alexander Brefort | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4