Die Top 75-Torjäger nach dem 10. Spieltag

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 23 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 21 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 17 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 4 - 16 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 6 - 15 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 8 - 14 Tore
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 11 - 13 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 13 - 12 Tore
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 18 - 11 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 25 - 10 Tore
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 31 - 9 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Platz 52- 8 Tore
Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3
Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5
Till Nicolaßen | ASSV Letmathe | Bezirksliga 6
Ogün Gümüstas | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7
Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8
Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8
Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11
Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12
Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12
Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12
Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12
u. a. Platz 74 - 7 Tore
Bennet van den Berg | FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen
Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2
Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Marius Seipt | Post TSV Detmold | Landesliga 1
Tim Zimpel | Germania Salchendorf | Landesliga 2
Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Alexander Brefort | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4