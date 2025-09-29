 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag.
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag. – Foto: David Zimmer

Die Top 60-Torjäger nach dem 8. Spieltag

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 21 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 17 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 16 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 4 - 14 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 5 - 13 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 7 - 12 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 12 - 11 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 15 - 10 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 20 - 9 Tore

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Platz 27- 8 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12

Platz 40 - 7 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Tim Zimpel | Germania Salchendorf | Landesliga 2

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Luca Schober | SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3

Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6

Juri Marinelli | FC Hellas/Makedonikos Hagen | Bezirksliga 6

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelayo Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Rimon Haji | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12

