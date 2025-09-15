Die Top 50-Torjäger nach sechs Spieltagen

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 16 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 15 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 -14 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 4 - 12 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 5 - 11 Tore
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 7 - 10 Tore
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Platz 8 - 9 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 12- 8 Tore
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 17 - 7 Tore
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Japter Irelayo Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 33 - 6 Tore
Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2
Yatma Wade | SC Neheim | Landeslgia 2
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Ozan Gir | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Mathis Wiefeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6
Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7
Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Sinan Talas | SV Horst-Emscher | Bezirksliga 9
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10