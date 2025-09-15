 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag, die Konkurrenz holt aber auf.
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag, die Konkurrenz holt aber auf. – Foto: David Zimmer

Die Top 50-Torjäger nach sechs Spieltagen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 16 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 15 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 -14 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 4 - 12 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 5 - 11 Tore

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 7 - 10 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Platz 8 - 9 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 12- 8 Tore

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 17 - 7 Tore

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelayo Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 33 - 6 Tore

Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2

Yatma Wade | SC Neheim | Landeslgia 2

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Ozan Gir | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Mathis Wiefeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Sinan Talas | SV Horst-Emscher | Bezirksliga 9

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

