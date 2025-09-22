 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag, die Konkurrenz holt aber auf.
Jonas Telschow (Nr. 21) vom Kirchhörder SC trifft weiter jeden Spieltag, die Konkurrenz holt aber auf. – Foto: David Zimmer

Die Top 50-Torjäger nach dem 7. Spieltag

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 18 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 16 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 15 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 4 - 13 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 5 - 12 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 7 - 11 Tore

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 8 - 10 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 13 - 9 Tore

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 20- 8 Tore

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Platz 31 - 7 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6

Juri Marinelli | FC Hellas/Makedonikos Hagen | Bezirksliga 6

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelayo Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

u. a. Platz 50 - 6 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Wladimir Wagner | SV Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen

Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

22.9.2025, 08:50 Uhr
