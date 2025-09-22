Die Top 50-Torjäger nach dem 7. Spieltag

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 18 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 16 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 15 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 4 - 13 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 5 - 12 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Platz 7 - 11 Tore
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 8 - 10 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 13 - 9 Tore
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 20- 8 Tore
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Platz 31 - 7 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6
Juri Marinelli | FC Hellas/Makedonikos Hagen | Bezirksliga 6
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Japter Irelayo Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8
Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8
Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
u. a. Platz 50 - 6 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen
Wladimir Wagner | SV Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen
Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2