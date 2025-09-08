 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Top-Torschütze Jonas Telschow (Nr. 21) traf auch am 5. Spieltag für den Kirchhörder SC, konnte die 3:4-Niederlage beim SC Berchum-Garenfeld aber nicht verhindern.
Top-Torschütze Jonas Telschow (Nr. 21) traf auch am 5. Spieltag für den Kirchhörder SC, konnte die 3:4-Niederlage beim SC Berchum-Garenfeld aber nicht verhindern. – Foto: David Zimmer

Die Top 30-Torjäger nach fünf Spieltagen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

Verlinkte Inhalte

Gianluca Marzullo
Gianluca Marzullo
Jonas Telschow
Jonas Telschow
Pascal Knoke
Pascal Knoke
Jona Deifuß

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 15 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 11 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 -10 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 4 - 9 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 7- 8 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 11 - 7 Tore

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Platz 20 - 6 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

u. a. Platz 31 - 5 Tore

Wladimir Wagner | Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen

Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1

Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Aufrufe: 08.9.2025, 12:55 Uhr
redAutor