Die Top 30-Torjäger nach fünf Spieltagen

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 15 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 11 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 -10 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 4 - 9 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 7- 8 Tore
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 11 - 7 Tore
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Platz 20 - 6 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Nnaemeka Uzoma Eziukwu | SG BW Haspe | Bezirksliga 6
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
u. a. Platz 31 - 5 Tore
Wladimir Wagner | Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen
Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1
Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2