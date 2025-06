Die Top 100-Torjäger Westfalens - Frederik Döppeler an der Spitze

Frederik Döppeler (VfR Rüblinghausen) erzielte in seinem letzten Spiel der Saison beim FSV Gerlingen (2:1 Sieg) zwei Tore und sicherte sich somit den ersten Platz der überkreislichen Torschützen in Westfalen, mit 42 Toren zum Abschluss der Saison.



Den zweiten Platz erreichte noch Jonas Telschow (Kirchhörder SC), welcher im Spiel gegen den SC Berchum/Garenfeld (8:2) drei Treffer erzielen konnte, liegt nun auf dem zweiten Platz mit 41 Toren.



Luca Herrmann (SC LWL 05) blieb bei der 1:4 Niederlage bei dem Meister TSV Weißtal, ohne Treffer und liegt nun auf dem dritten Platz in der Torjäger-Rangliste, mit 40 Toren.



Die meisten Treffer der vier Landesliga Staffeln, erzielte Florian Friedrichs (FC Lennestadt) (32 Tore, Platz 9).



Die meisten Treffer in der Oberliga Westfalen, konnte Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund) erzielen (27 Tore, Platz 20)



Die meisten Tore der zwei Westfalenliga Staffel, konnte Fynn Mewes (SV Rödinghausen II) erzielen (25 Tore, Platz 29)