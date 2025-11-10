Die Top 100-Torjäger nach dem 14. Spieltag in Westfalen Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 1 - 34 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 2 - 28 Tore

Platz 3 - 27 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 4 - 24 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 22 Tore

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 6 - 20 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 9 - 19 Tore

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 11 - 18 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 13 - 17 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 17 - 15 Tore

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Platz 21 - 14 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Platz 27 - 13 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 32 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 43 - 11 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 64 - 10 Tore

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

Jovan Mihajlovic | Hammer SpVg | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Platz 79 - 9 Tore

Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2

Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2

Volkan Haziri | SV Burgsteinfurt | Landesliga 4

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Kemal Ökte | Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2

Marc Schuster | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

Jasmin Cehajic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

David Floris | SG Mudersbach/Brachbach | Bezirksliga 5

Joshua Perea Torres | TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6

Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Lukas Meiertoberens | Viktoria Rietberg | Bezirksliga 7

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelaya Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Yonas Hamdoun | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Dominik Pollmann | TuS Haltern | Bezirksliga 9

Tim Babosek | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Dietrich Liskunov | SV Westrich | Bezirksliga 10

Sedad Mufizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Kevin Husha | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12