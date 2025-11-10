 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Nückel/Steinmann

Die Top 100-Torjäger nach dem 14. Spieltag in Westfalen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 34 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 28 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 3 - 27 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 4 - 24 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 22 Tore

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 6 - 20 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 9 - 19 Tore

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 11 - 18 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 13 - 17 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 17 - 15 Tore

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Platz 21 - 14 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Platz 27 - 13 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 32 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 43 - 11 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 64 - 10 Tore

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

Jovan Mihajlovic | Hammer SpVg | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Platz 79 - 9 Tore

Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2

Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2

Volkan Haziri | SV Burgsteinfurt | Landesliga 4

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Kemal Ökte | Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2

Marc Schuster | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

Jasmin Cehajic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

David Floris | SG Mudersbach/Brachbach | Bezirksliga 5

Joshua Perea Torres | TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6

Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Lukas Meiertoberens | Viktoria Rietberg | Bezirksliga 7

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Japter Irelaya Ogunsemore | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Yonas Hamdoun | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Dominik Pollmann | TuS Haltern | Bezirksliga 9

Tim Babosek | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Dietrich Liskunov | SV Westrich | Bezirksliga 10

Sedad Mufizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Kevin Husha | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12

