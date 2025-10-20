Die Top 100-Torjäger nach dem 11. Spieltag in Westfalen Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 1 - 23 Tore

Platz 3 - 21 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 4 - 18 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 17 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 6 - 16 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 9 - 15 Tore

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 12 - 14 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 15 - 13 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Platz 18 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 24 - 11 Tore

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 31 - 10 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 41 - 9 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Platz 63- 8 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2

Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2

Fynn Beermann | SW Sende | Bezirksliga 2

Tanja Dalgic | VfB Fichte Bielefeld | Bezirksliga 2

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2

Dario Somma | SV Spexard | Bezirksliga 2

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Moritz Peters | SG BödefeldHenne-Rartal | Bezirksliga 4

Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4

Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5

Till Nicolaßen | ASSV Letmathe | Bezirksliga 6

Joshua Perea Torres | TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Ogün Gümüstas | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Rimon Haji | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12

Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12

Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12

Paul Kintrup | Borghorster FC | Bezirksliga 12