Allgemeines
– Foto: Nückel/Steinmann

Die Top 100-Torjäger nach dem 11. Spieltag in Westfalen

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 23 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 21 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 4 - 18 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 17 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 6 - 16 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 9 - 15 Tore

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 12 - 14 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 15 - 13 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Platz 18 - 12 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 24 - 11 Tore

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 31 - 10 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 41 - 9 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Platz 63- 8 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2

Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2

Fynn Beermann | SW Sende | Bezirksliga 2

Tanja Dalgic | VfB Fichte Bielefeld | Bezirksliga 2

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2

Dario Somma | SV Spexard | Bezirksliga 2

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Moritz Peters | SG BödefeldHenne-Rartal | Bezirksliga 4

Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4

Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5

Till Nicolaßen | ASSV Letmathe | Bezirksliga 6

Joshua Perea Torres | TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Ogün Gümüstas | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Rimon Haji | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12

Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12

Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12

Paul Kintrup | Borghorster FC | Bezirksliga 12

