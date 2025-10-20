Die Top 100-Torjäger nach dem 11. Spieltag in Westfalen

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 23 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 21 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 4 - 18 Tore
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 17 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 6 - 16 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 9 - 15 Tore
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 12 - 14 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 15 - 13 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Platz 18 - 12 Tore
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Platz 24 - 11 Tore
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 31 - 10 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 41 - 9 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4
Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Serhad Gün | Kamener SC | Bezirksliga 8
Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8
Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Tim Göckener | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Platz 63- 8 Tore
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Berkant Canbulut | SV Hohenlimburg | Landesliga 2
Justin Maximilian Mieszczak | SV Wanne 11 | Landesliga 3
Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2
Fynn Beermann | SW Sende | Bezirksliga 2
Tanja Dalgic | VfB Fichte Bielefeld | Bezirksliga 2
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2
Dario Somma | SV Spexard | Bezirksliga 2
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3
David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4
David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4
Moritz Peters | SG BödefeldHenne-Rartal | Bezirksliga 4
Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4
Maximilian Demo | SC LWL 05 | Bezirksliga 5
Till Nicolaßen | ASSV Letmathe | Bezirksliga 6
Joshua Perea Torres | TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6
Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6
Ogün Gümüstas | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7
Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Rimon Haji | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10
Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11
Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11
Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12
Christian Keil | Wacker Mecklenbeck | Bezirksliga 12
Marvin Bingold | 1. FC Nordwalde | Bezirksliga 12
Paul Kintrup | Borghorster FC | Bezirksliga 12