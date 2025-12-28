Die verstärkte U23 des FC Gundelfingen holte sich den Futsal-Titel im Landkreis Dillingen. – Foto: Walter Brugger

Die Titel gehen nach Gundelfingen und Günzburg Gastgeber sichern sich die Landkreistitel in der Halle +++ Reimlingen wirft TSV Nördlingen raus +++ Teilnehmerfeld für die Kreismeisterschaft Donau steht Verlinkte Inhalte Futsal-LKM GZ Futsal-LKM DON Futsal-LKM DLG Futsal-KM Donau Nördlingen + 34 weitere

Die Hallen waren voll. Mehr als 800 Besucher wollten die Futsal-Endrunde des Landkreises Günzburg sehen, rund 650 waren es bei den Titelkämpfen im Landkreis Dillingen. Dabei setzten sich der FC Günzburg und die verstärkte U23 des FC Gundelfingen durch. Doch nicht nur die Sieger durften sich freuen. Denn insgesamt lösten acht Teams für die Donau-Kreismeisterschaft, die am 3. Januar in Günzburg über die Bühne geht.

Der TKSV Donauwörth war bereits vor dem Wochenende qualifiziert, als zweiter Vertreter des Landkreises Donau-Ries fährt der FSV Reimlingen mit nach Günzburg. Kreisligist Reimlingen setzte sich beim Qualifikationsturnier in Nördlingen durch, im Endspiel bezwang der FSV den TSV Nördlingen mit 4:2. Nördlingen war mit einem kombinierten Team aus Bayern- und Bezirksliga-Spielern angetreten und konnte sich mit dem Ehrenpreis für Torjäger Alexander Schröter (8 Treffer) trösten, als bester Keeper wurde Reimlingens Leonard Lechner ausgezeichnet und der beste Keeper war elvir Dalipi vom Überraschungsteam des SC Athletik Nördlingen. Rund 600 Besucher sahen das Turnier, bei dem die Reimlinger erst nach Mitternacht das Ticket für Günzburg lösten. Nach acht Stunden triumphiert der FC Günzburg

Nicht ganz so lang ging die Landkreis-Endrunde in Günzburg, doch auch dort mussten die Fans viel Geduld haben. Rund acht Stunden dauerte die Endrunde um den Sparkassencup, an dem zwölf Teams teilnahmen. Überraschend blieb der SC Bubesheim in der Gruppenphase auf der Strecke und verpasste damit die Qualifikation für die Kreis-Endrunde an gleicher Stelle. Obwohl diesmal gleich vier Teams aus der Region Günzburg daran teilnehmen. Den Titel sicherte sich der FC Günzburg durch den 4:1-Sieg gegen die TSG Thannhausen, Dritter wurde der VfR Jettingen durch das 4:3 im Sechsmeterschießen gegen die SG Reisensburg. Ehrenpreise gab es für Darijo Gramaca (TSG Thannhausen, mit 9 Toren bester Schütze), Philipp Hörmann (SpVgg Ellzee, bester Keeper) und Hannes Chwolka (SG Reisensburg, bester Spieler). Titelverteidiger Türk Gücü Lauingen fliegt im Halbfinale raus