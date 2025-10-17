Die Tipps von Leo Camara: »Verteilt mal wieder reichlich 'Beinis'«

1. FC Düren - FC Wegberg-Beeck

Heimspiel = Sieg für Düren? Bisher ja, aber Wegberg erspielt sich den ersten Punkt unter Deuker.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Hennef 05 - SSV Merten

Kai Schusters legt los: Nach einem Solo mit drei Schussantäuschungen netzt er ein.

Dann kontert Shahin Biniazz gegen seinen Ex-Verein und lässt keine Chance, zu schnell für jeden Verteidiger. Letzte Aktion, Luah Mahessa verlängert einen langen Abschlag und Oshomah Ichue trifft. Trotz Chancenplus der Mertener gewinnt Hennef überraschend.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Fortuna Köln II - SpVg Porz

Kizil bringt Porz früh in Führung, doch die Fortuna, angeführt von Kapitän Antoski, kämpft sich zum Ausgleich zurück. Kleefisch lässt sich von Wendt provozieren und muss hinter die Bande, Kamm verteilt mal wieder reichlich "Beinis", doch am Ende entscheidet ein clever geschossener Elfmeter von Antoski die Partie.

⚽ mein Tipp: 2:1

SV Eintracht Hohkeppel - FC Teutonia Weiden

Hohkeppel setzt sich deutlich durch. Owusu verzaubert das Publikum mit starken Aktionen, während sich Peters von Weiden in jeden Zweikampf wirft. Am Ende ist die individuelle Qualität der Hausherren jedoch zu groß für die Gäste aus Würselen.

⚽ mein Tipp: 4:0

TuS Blau-Weiß Königsdorf - Siegburger SV 04

Ein Duell auf Augenhöhe! Wir kennen Königsdorfs Qualitäten, doch wenn wir über 90 Minuten unser Spiel spielen, haben wir die Chance, das Spiel zu gewinnen. Allé allé!

⚽ mein Tipp: 0:2

SSV Bornheim - Sportfreunde Düren

Spannendes Duell zweier Tabellennachbarn, in dem es um viel geht.

Der eingewechselte Bouchafrati trifft spät mit einem abgefälschten Schuss, doch Wollersheim antwortet noch später, am Ende bleibt es beim Remis.

⚽ mein Tipp: 1:1

VfL Vichttal - SpVg Frechen 20

Ein Topspiel! Bei dem hohen Tempo spielt mindestens eine Mannschaft zeitweise mit einem Mann weniger. Der gelbgesperrte Ak kommentiert jede Szene von der Bande. Gnondi trifft sehenswert per Distanzschuss, Ahns erhöht per Kopfball gegen seinen Ex-Ex-Verein. Doch Friesdorf ist mal wieder der Unterschiedsspieler und trifft doppelt.

⚽ mein Tipp: 2:2

FC Pesch - SV Bergisch Gladbach 09

Akar erwischt einen Sahnetag und hält Pesch mit mehreren Glanzparaden lange im Spiel. Doch die letzten 15 Minuten reichen den Gästen, um noch drei Tore zu erzielen.

⚽ mein Tipp: 0:3