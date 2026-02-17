 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Die Testspiele vor dem Saisonstart am Wochenende

Die letzten Vorbereitungsspiele vor dem Rückrundenauftakt

Den Dienstag (17.02.26) und Mittwoch (18.02.2026) nutzen noch einige Teams in der Mittelrhein-Region für zahlreiche Testspiele. Es ist die letzte Chance unter Wettkampfbedingungen zu testen, bevor die ersten Pflichtspiele anstehen. Die Übersicht der Partien folgt im Anschluss.

Testspiele am Dienstag, 17.02.2026:

Heute, 20:00 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
20:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Weiss 1919/28
TSV Weiss 1919/28TSV Weiss
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SC Germania Geyen 1932
SC Germania Geyen 1932Germ. Geyen
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
Abgesagt

Heute, 19:30 Uhr
TuS Lindlar 1925
TuS Lindlar 1925TuS Lindlar
Heiligenhauser SV
Heiligenhauser SVH'hauser SV
19:30

Heute, 20:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
20:00

Heute, 19:45 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
19:45

Heute, 20:00 Uhr
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
20:00

