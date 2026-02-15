 2026-02-09T08:36:21.830Z

Ligabericht

Die Testspiele vom Wochenende der Landesliga Weser-Ems

Nordhorner Teams setzen Ausrufezeichen

Gestern, 22:33 Uhr
– Foto: Gerry Grave

Endlich rollt der Ball wieder. Nachdem in den vergangenen Wochen nahezu alle Testspiel ausgefallen sind aufgrund der Wetterverhältnisse, konnte am vergangenen Wochenende wieder gespielt werden und einige Landesligisten waren im Einsatz. Wir schauen auf die Partien von Freitag bis Sonntag.

Fr., 13.02.2026, 19:30 Uhr
FC Preußen Espelkamp
FC Preußen EspelkampFC Preußen Espelkamp
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
1
0
Abpfiff
Gegen den 16. Platz der Westfalenliga musste sich der Tabellenletzte der Landesliga knapp mit 1:0 geschlagen geben.

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SV Burgsteinfurt
SV BurgsteinfurtSV Burgsteinfurt
5
0
Abpfiff

Ausrufezeichen vom Titelanwärter. Gegen den Tabellen-Zweiten der Landesliga Westfalen trafen Sunwinder Singh, Niklas Harms-Ensink, Levin Heidrich, Kai Löpker und Koray Yesilkaya.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
3
4
Abpfiff

Nach fünf Minute führte der Aufsteiger mit 2:0 durch Miklas Dunst und Ilhan Tasyer. Zur Halbzeit führte der Bezirksligist aus Oldenburg dann mit 3:2 und legte noch das vierte Tor nach. Brake kam noch zum 3:4 durch Jan Speer in der 79. Minute.

Gestern, 13:30 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
-
-
Abpfiff

Firrel machte gegen den Bezirksliga-Achten schon zur Pause alles klar und führte mit 4:0. Felix Karius, Oussama Marmouk und der doppelte Michael Olbrys machten die Führung klar. Lediglich der Ehrentreffer gelang den Blau-Weißen noch.

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh.
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
-
-
Abpfiff

Gegen den Oberligisten, der noch um den Titel kämpft, war für Schüttorf wenig zu holen. Mit 0:5 verlor der Landesligist.

Gestern, 16:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
-
-
Abpfiff

Bereits am Freitag konnte BW Lohne II gegen den Bezirksliga-Vierten SV Altenoythe einen Sieg der Moral feiern. Aus einem 2:3 konnte man noch einen 4:3-Sieg holen. Die Treffer erzielten Lars Hausfeld (2x), Justus Conrady und Robert Sandu.

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
Blau-Weiss Hollage
Blau-Weiss HollageHollage
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
1
3
Abpfiff

Gegen den zweiten Platz der Bezirksliga lag man früh zurück, konnte aber zur Pause noch ausgleichen. Ein Doppelschlag in den Schlussminuten bescherte dem Landesligisten den 3:1-Sieg. Alle drei Treffer erzielte der, überragend aufgelegte, Fyn Hollmeyer.

Gestern, 12:30 Uhr
SC Herford
SC HerfordSC Herford
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
2
1
Abpfiff

Ein spannendes Spiel lieferten sich der SC Herford, der auf Platz drei in der Landesliga Westfalen steht und der SC Melle. Bereits nach zwölf Minuten stand es 2:0 für die Westfalen. Melle konnte durch Jannik Pantke noch den Anschluss erzielen, doch mehr passierte nicht.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
0
5
Abpfiff

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga konnte Eintracht Nordhorn ein klares Ausrufezeichen setzen und mit 5:0 gewinnen.

Gestern, 14:00 Uhr
SSC Dodesheide
SSC DodesheideDodesheide
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
1
5
Abpfiff

Bevern reichten zwei Doppelschläge kurz vor und kurz nach der Pause, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Dem Tabellen-Achten der Bezirksliga gelang in der Schlussviertelstunde lediglich das 1:5.