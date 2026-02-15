Die Testspiele vom Wochenende der Landesliga Weser-Ems

– Foto: Gerry Grave

Endlich rollt der Ball wieder. Nachdem in den vergangenen Wochen nahezu alle Testspiel ausgefallen sind aufgrund der Wetterverhältnisse, konnte am vergangenen Wochenende wieder gespielt werden und einige Landesligisten waren im Einsatz. Wir schauen auf die Partien von Freitag bis Sonntag.

Gegen den 16. Platz der Westfalenliga musste sich der Tabellenletzte der Landesliga knapp mit 1:0 geschlagen geben.

Ausrufezeichen vom Titelanwärter. Gegen den Tabellen-Zweiten der Landesliga Westfalen trafen Sunwinder Singh, Niklas Harms-Ensink, Levin Heidrich, Kai Löpker und Koray Yesilkaya.

Nach fünf Minute führte der Aufsteiger mit 2:0 durch Miklas Dunst und Ilhan Tasyer. Zur Halbzeit führte der Bezirksligist aus Oldenburg dann mit 3:2 und legte noch das vierte Tor nach. Brake kam noch zum 3:4 durch Jan Speer in der 79. Minute.

Firrel machte gegen den Bezirksliga-Achten schon zur Pause alles klar und führte mit 4:0. Felix Karius, Oussama Marmouk und der doppelte Michael Olbrys machten die Führung klar. Lediglich der Ehrentreffer gelang den Blau-Weißen noch.

Gegen den Oberligisten, der noch um den Titel kämpft, war für Schüttorf wenig zu holen. Mit 0:5 verlor der Landesligist.

Bereits am Freitag konnte BW Lohne II gegen den Bezirksliga-Vierten SV Altenoythe einen Sieg der Moral feiern. Aus einem 2:3 konnte man noch einen 4:3-Sieg holen. Die Treffer erzielten Lars Hausfeld (2x), Justus Conrady und Robert Sandu.

Gegen den zweiten Platz der Bezirksliga lag man früh zurück, konnte aber zur Pause noch ausgleichen. Ein Doppelschlag in den Schlussminuten bescherte dem Landesligisten den 3:1-Sieg. Alle drei Treffer erzielte der, überragend aufgelegte, Fyn Hollmeyer.

Ein spannendes Spiel lieferten sich der SC Herford, der auf Platz drei in der Landesliga Westfalen steht und der SC Melle. Bereits nach zwölf Minuten stand es 2:0 für die Westfalen. Melle konnte durch Jannik Pantke noch den Anschluss erzielen, doch mehr passierte nicht.

Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga konnte Eintracht Nordhorn ein klares Ausrufezeichen setzen und mit 5:0 gewinnen.