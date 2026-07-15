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Die Testspiele unter der Woche am Mittelrhein
Vorbereitungspartien am Mittwoch und Donnerstag
von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Wegberg-Beeck testete zuletzt gegen KAS Eupen. – Foto: Michael Schnieders
Auch unter der Woche werden am Mittelrhein fleißig Testspiele ausgetragen. Alle Paarungen unter der Woche bis einschließlich Donnerstag könnt ihr hier nachvollziehen. Im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa findet ihr alle Vorbereitungsspiele der einzelnen Kreise.