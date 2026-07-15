 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Die Testspiele unter der Woche am Mittelrhein

Vorbereitungspartien am Mittwoch und Donnerstag

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Wegberg-Beeck testete zuletzt gegen KAS Eupen.
Der FC Wegberg-Beeck testete zuletzt gegen KAS Eupen. – Foto: Michael Schnieders

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Auch unter der Woche werden am Mittelrhein fleißig Testspiele ausgetragen. Alle Paarungen unter der Woche bis einschließlich Donnerstag könnt ihr hier nachvollziehen. Im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa findet ihr alle Vorbereitungsspiele der einzelnen Kreise.

Die Testspiele am Mittwoch, 15. Juli 2026

Heute, 19:30 Uhr
SV Kohlscheid
SV KohlscheidKohlscheid
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
19:30

Heute, 19:00 Uhr
FC Wiedenest-Othetal
FC Wiedenest-OthetalWiedenest O. II
SC Drolshagen
SC DrolshagenDrolshagen II
19:00

Heute, 18:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim II
SV Niederzier
SV NiederzierNiederzier II
18:30live

Heute, 20:00 Uhr
FC DoRi
FC DoRiFC DoRi
TuS Ahbach
TuS AhbachTuS Ahbach
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV 07 Köln-Merheim
TSV 07 Köln-MerheimTSV Merheim III
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll II
19:30

Heute, 20:00 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
SV Rheinbreitbach
SV RheinbreitbachRheinbreitb.
20:00

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
19:00live

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05SV Eintracht Trier 05
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
18:00live

Die Testspiele am Donnerstag, 16. Juli 2026

Morgen, 20:15 Uhr
SC Germania Geyen 1932
SC Germania Geyen 1932Germ. Geyen
FC Germania Zündorf 1913
FC Germania Zündorf 1913FC Zündorf
20:15

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
20:00

Morgen, 18:45 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
FC Borussia Buir
FC Borussia BuirFC Buir
18:45

Morgen, 20:00 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
Spielvereinigung Bonner Kickers
Spielvereinigung Bonner KickersKickers
20:00

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
Borussia Derschlag
Borussia DerschlagDerschlag
SC Drolshagen
SC DrolshagenSC Drolshagen
19:30

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