 2026-07-06T06:13:36.550Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg unter der Woche

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

19.00 Uhr - FC Esslingen - TSG Backnang

19.00 Uhr - TSV Babenhausen - TSV 1889 Buch

19.00 Uhr - FC Blaubeuren - TSV Offingen

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

18.30 Uhr - SC Wyhl - Bahlinger SC

18.30 Uhr - VfR Aalen - FC Würzburger Kickers

19.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - 1. CfR Pforzheim

19.00 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Bernhausen

19.00 Uhr - FV Illertissen - Türkspor Neu-Ulm

19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - 1. Göppinger SV

19.00 Uhr - FV Ravensburg - VfB Friedrichshafen

19.00 Uhr - TSG Öhringen - VfR Gommersdorf

19.15 Uhr - TSV Schornbach - TSV Schmiden

19.30 Uhr - FSG Riedrode - SG HD-Kirchheim

19.30 Uhr - SV Oberachern - Kehler FV 07

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Testspiele am Donnerstag, 9. Juli

11.00 Uhr - Karlsruher SC - SGV Freiberg

18.30 Uhr - TSV Blaustein II - TSV Neu-Ulm II

19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen

19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - SV Waldhausen

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Testspiele am Freitag, 10. Juli

18.00 Uhr - FC Lugano - 1. FC Heidenheim

18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Wangen

18.30 Uhr - VfB Eichstätt - SSV Ulm 1846 Fußball

19.00 Uhr - VfR Stockach - FC 08 Villingen

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