Die Testspiele in Württemberg unter der Woche

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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19.00 Uhr - FC Esslingen - TSG Backnang
19.00 Uhr - TSV Babenhausen - TSV 1889 Buch
19.00 Uhr - FC Blaubeuren - TSV Offingen
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18.30 Uhr - SC Wyhl - Bahlinger SC
18.30 Uhr - VfR Aalen - FC Würzburger Kickers
19.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - 1. CfR Pforzheim
19.00 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Bernhausen
19.00 Uhr - FV Illertissen - Türkspor Neu-Ulm
19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - 1. Göppinger SV
19.00 Uhr - FV Ravensburg - VfB Friedrichshafen
19.00 Uhr - TSG Öhringen - VfR Gommersdorf
19.15 Uhr - TSV Schornbach - TSV Schmiden
19.30 Uhr - FSG Riedrode - SG HD-Kirchheim
19.30 Uhr - SV Oberachern - Kehler FV 07
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11.00 Uhr - Karlsruher SC - SGV Freiberg
18.30 Uhr - TSV Blaustein II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - SV Waldhausen
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18.00 Uhr - FC Lugano - 1. FC Heidenheim
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Wangen
18.30 Uhr - VfB Eichstätt - SSV Ulm 1846 Fußball
19.00 Uhr - VfR Stockach - FC 08 Villingen
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