 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg unter der Woche

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Mittwoch, 1. Juli

18.00 Uhr - TSV Schwabmünchen - SSV Ulm 1846 Fußball

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

18.30 Uhr - Auswahl Ellwanger Fußballvereine - 1. FC Heidenheim

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Union Heilbronn

13.00 Uhr - SpVgg Neckarelz - SGV Freiberg

14.00 Uhr - Türkspor Neu-Ulm - FC Memmingen II

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen

14.00 Uhr - SGV Freiberg - SG Sonnenhof Großaspach

14.00 Uhr - FK Pirmasens - FC Nöttingen

14.15 Uhr - FC Memmingen - TSV Essingen

15.00 Uhr - 1. FC Eislingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

16.00 Uhr - TSV Weilheim/Teck - 1. Göppinger SV

16.00 Uhr - 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler

16.00 Uhr - SCR Altach - 1. FC Heidenheim

17.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach

18.00 Uhr - FSV Hollenbach - SpVgg Ansbach

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

10.30 Uhr - TSV Hüttlingen - TSV Essingen

11.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Reutlingen II

11.00 Uhr - VfL Mainhardt - TSG Öhringen

11.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim

12.00 Uhr - TSV Hessental - Sportfreunde Schwäbisch Hall

12.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

16.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - Stuttgarter Kickers

16.00 Uhr - TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball

16.30 Uhr - FC Teningen - FC Wolfenweiler-Schallstadt

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