 2026-07-13T06:53:08.767Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg unter der Woche

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nico Schoch

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

17.30 Uhr - SSV Ulm 1846 - FC Augsburg II

18.30 Uhr - FC Rottenburg - TSG Balingen II

18.30 Uhr - TSV Neu-Ulm II - SGM JF Langenau

18.30 Uhr - TSG Nattheim - SV Waldhausen

18.30 Uhr - FV Illertissen - SSG Ulm 99

19.00 Uhr - TSG Backnang - TSV Weilimdorf

19.00 Uhr - TSV 1889 Buch - SV Egg an der Günz

19.00 Uhr - SV Fellbach - SV Böblingen

19.00 Uhr - SV Deckenpfronn - TSV Ehningen

19.00 Uhr - TSV Berg - TSV Neu-Ulm

19.00 Uhr - SW Donau - FV Olympia Laupheim

19.00 Uhr - TSV Nördlingen II - Sportfreunde Dorfmerkingen II

19.00 Uhr - FC Brigachtal - SGM Deißlingen/Lauffen

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

17.30 Uhr - FV Biberach/Riß - FV Illertissen

18.00 Uhr - TSV Nördlingen - 1. FC Heidenheim

18.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Bezirksauswahl Nordschwarzwald

18.15 Uhr - SV Oberachern - Karlsruher SC

18.30 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - TSV Essingen

19.00 Uhr - SGM Lautern-Essingen - SC Geislingen

19.00 Uhr - SC Steinbach-Comburg - TSV Crailsheim

19.00 Uhr - SG Empfingen - TSG Balingen

19.00 Uhr - SV Reinstetten - FC Hüttisheim

19.00 Uhr - Türkspor Neu-Ulm - SGM Aufheim Holzschwang

19.00 Uhr - Karlsruher SC II - TuS Mechtersheim

19.00 Uhr - Spvgg 06 Trossingen - FC 08 Villingen

19.00 Uhr - TSV Riedlingen - SV Sigmaringen

19.00 Uhr - SV 03 Tübingen - SV Croatia Reutlingen

19.15 Uhr - FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen

19.30 Uhr - Sportfreunde Lorch - TSV Gaildorf

19.30 Uhr - SC 04 Tuttlingen - FC 07 Albstadt

19.30 Uhr - VfR Stockach - SV Zimmern

19.30 Uhr - VfL Nagold - VfL Sindelfingen

19.30 Uhr - FC Zuzenhausen - FC Union Heilbronn

19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Oberensingen

19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

19.00 Uhr - SV Offenhausen - FC Blaubeuren

19.00 Uhr - SV Nehren - SSV Reutlingen

19.00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Bernhausen

19.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - SV Leonberg/Eltingen

19.00 Uhr - SG Öpfingen - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - Bahlinger SC - SC Freiburg

19.00 Uhr - SKV Rutesheim - SSV Reutlingen

19.30 Uhr - FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

19.30 Uhr - TSV Rudersberg - SV Fellbach

19.30 Uhr - FV Löchgau - GSV Maichingen

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

18.00 Uhr - SC Konstanz-Wollmatingen - Young Boys Reutlingen

18.00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach - FV Molpertshaus

18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Ottobeuren

18.30 Uhr - TSV Köngen - TSV Neu-Ulm

19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - VfR Aalen

19.00 Uhr - 1. FC Germania Bargau - 1. FC Heiningen

19.00 Uhr - FC Teningen - SC Hofstetten

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