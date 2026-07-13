Die Testspiele in Württemberg unter der Woche

– Foto: Nico Schoch

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net