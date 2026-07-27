Die Testspiele in Württemberg in dieser Woche

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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19.00 Uhr - TSV Ummendorf - SV Baindt
19.15 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - TSV Essingen
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19.00 Uhr - TSG Backnang - Sportfreunde Schwäbisch Hall
19.00 Uhr - TSV Ehningen - TSV Waldenbuch
19.00 Uhr - 1. CfR Pforzheim - SGV Heilbronn-Freiberg
19.00 Uhr - Spvgg 1897 Cannstatt - TV Oeffingen
19.00 Uhr - SV Waldhausen - VfR Aalen
19.00 Uhr - SGM am Kocher - TSG Öhringen
19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - 1. FC Normannia Gmünd
19.15 Uhr - FC Marbach - VfR Heilbronn
19.15 Uhr - SpVgg Gundelfingen/Wildtal - Bahlinger SC
19.30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - SpVgg Neckarelz
19.30 Uhr - SG Weinstadt - TSV Bad Boll
19.30 Uhr - TSV Bernhausen - SpVgg Holzgerlingen
19.30 Uhr - SC Pfullendorf - SC 04 Tuttlingen
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18.30 Uhr - Kickers Offenbach - VfB Stuttgart
18.30 Uhr - Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfR Aalen
18.30 Uhr - FC Hechingen - TSG Balingen
19.00 Uhr - SV Leonberg/Eltingen - VfL Herrenberg
19.00 Uhr - 1. FC 08 Birkenfeld - SKV Rutesheim
19.00 Uhr - SGM Obersontheim/Vellberg - SSV Schwäbisch Hall
19.00 Uhr - FV Sportfreunde Altshausen - FV Bad Waldsee
19.00 Uhr - 1. FC Frickenhausen - FC Esslingen
19.00 Uhr - TSV Westhausen - TSV Essingen
19.00 Uhr - SV Huchenfeld - SKV Rutesheim
19.00 Uhr - FC Gutmadingen - SG Empfingen
19.00 Uhr - FC Neenstetten - SC Türkgücü Ulm
19.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - 1. FC Bruchsal 1899 e.V.
19.00 Uhr - VfL Ostelsheim - GSV Maichingen
19.00 Uhr - SSG Ulm 99 - 1. FC Heidenheim
19.00 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - TSV Harthausen
19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfB Eppingen
19.00 Uhr - TSV Ilshofen - SpVgg Satteldorf
19.15 Uhr - Karlsruher SC II - SV Bühlertal
19.15 Uhr - SGM Dettingen/Glems - VfB Neuffen
19.30 Uhr - TSV Oberensingen - 1. FC Eislingen
19.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfL Sindelfingen
19.30 Uhr - SV Böblingen - SV 03 Tübingen
19.30 Uhr - VfR Stockach - FC Uhldingen 1927
19.30 Uhr - 1. FC Heiningen - TSV RSK Esslingen
19.30 Uhr - SV Allmersbach - SV Ebersbach/Fils
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18.30 Uhr - SG Baustetten / Mietingen - TSV Neu-Ulm II
19.30 Uhr - TSV Heimerdingen 1910 - TSV Jahn Büsnau
19.30 Uhr - SV Mergelstetten - TSG Schnaitheim
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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11.00 Uhr - Young Boys Reutlingen II - 1. FC Heiningen
11.00 Uhr - TSG Ehingen - FV Illertissen II
11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Upfingen
11.30 Uhr - TSV Ehningen - SV Croatia Reutlingen
13.00 Uhr - VfL Gerstetten II - SGM Königsb./Oberk. II
13.00 Uhr - TSVgg Plattenhardt - Türkspor Nürtingen 73
14.00 Uhr - SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
14.00 Uhr - Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
14.00 Uhr - SC Sand II - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - FC Nöttingen II - SGV Heilbronn-Freiberg
14.00 Uhr - FC 1932 Pfaffenweiler - SGM Deißlingen/Lauffen
14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC-Astoria Walldorf
14.00 Uhr - TSV Gaildorf - TSG Nattheim
14.00 Uhr - FC Singen 04 - Türkischer SV Singen
14.30 Uhr - SV Oberachern - FC Auggen
15.00 Uhr - VfB Stuttgart - Paris FC
15.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt
15.00 Uhr - SV Zimmern - Spvgg 06 Trossingen
15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04
16.00 Uhr - FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg
16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - VfB Bretten
16.00 Uhr - TSV Münchingen II - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
16.00 Uhr - FC Teningen - SC Lahr
16.30 Uhr - TSG Backnang - FV Illertissen
17.00 Uhr - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - TSV Crailsheim
17.00 Uhr - TSV Berg - SC Pfullendorf
17.00 Uhr - SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen
17.00 Uhr - SpVgg Leidringen - TSV Sondelfingen II
18.00 Uhr - SV Baindt - FC Wangen
18.00 Uhr - TSV Sondelfingen - TSV Münchingen
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11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II
11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm
11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen
11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II
12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)
12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim
12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen
13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99
13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III
13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm
14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz
14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach
14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg
14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach
14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth
15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen
15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim
15.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II
16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen
16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen
17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf
19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen
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