 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg bis zum Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 3. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 4. August

19.00 Uhr - SC Pfullendorf - VfB Friedrichshafen

19.00 Uhr - TSV Westhausen - SV Waldhausen

19.00 Uhr - FC Radolfzell - BSV 07 Schwenningen

19.00 Uhr - SG Warthausen/Birkenhard - SV Reinstetten

19.00 Uhr - TV Steinheim II - FV 08 Unterkochen

19.30 Uhr - SV Allmersbach - SV Steinbach

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Testspiele am Mittwoch, 5. August

18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Kettershausen-Bebenhausen

18.30 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Mietingen

19.00 Uhr - SV Böblingen - SKV Rutesheim

19.00 Uhr - Sportfreunde Gechingen - VfL Sindelfingen II

19.00 Uhr - VfL Herrenberg - GSV Maichingen

19.00 Uhr - VfR Sulz - FC 08 Villingen II

19.15 Uhr - TSV Hirschau - SV Croatia Reutlingen

19.30 Uhr - TSV Schwaikheim - SG Weinstadt

19.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FC Esslingen

19.30 Uhr - SG FC Hardt / Lauterbach - SV Seedorf

19.30 Uhr - TSF Ditzingen - TSV Weilimdorf

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Testspiele am Donnerstag, 6. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Freitag, 7. August

19.00 Uhr - TSV Holzheim - SGM Uttenweiler/Unlingen

19.15 Uhr - SV Jungingen - SV Alberweiler

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