 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg bis zum Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

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Kreisliga B III
Kreisliga B IV
KL A3 Nordschwarzwald
KL A4 Rems/Murr/Hall
KL A4 Schwarzwald/Z.

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 10. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 11. August

19.00 Uhr - SV Oberjesingen - Sportfreunde Gechingen

19.00 Uhr - TSV Holzheim - FC Wacker Biberach

19.30 Uhr - SG Weinstadt - SV Breuningsweiler

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Testspiele am Mittwoch, 12. August

19.00 Uhr - TSV Albeck - SGM Aufhausen/Nellingen

19.30 Uhr - SG Ottmarsheim / SC Ilsfeld / Neckarwesth. - TGV Dürrenzimmern

19.30 Uhr - FV 09 Nürtingen - SV Stuttgarter Kickers

20.00 Uhr - SV Enosis Mannheim - SV Waldhof Mannheim

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Testspiele am Donnerstag, 13. August

19.00 Uhr - SV Ölkofen - SC Blönried

19.30 Uhr - SV Allmersbach - ASV Aichwald

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Testspiele am Freitag, 14. August

15.30 Uhr - SC Freiburg - VfB Stuttgart

19.00 Uhr - Spvgg F.A.L. II - FV Fulgenstadt

19.00 Uhr - SV 67 Weinberg II - TSV Neuenstein

19.30 Uhr - SV Hegnach - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

19.30 Uhr - Türkspor Stuttgart - SV Croatia Reutlingen

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