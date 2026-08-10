Die Testspiele in Württemberg bis zum Wochenende

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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19.00 Uhr - SV Oberjesingen - Sportfreunde Gechingen
19.00 Uhr - TSV Holzheim - FC Wacker Biberach
19.30 Uhr - SG Weinstadt - SV Breuningsweiler
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19.00 Uhr - TSV Albeck - SGM Aufhausen/Nellingen
19.30 Uhr - SG Ottmarsheim / SC Ilsfeld / Neckarwesth. - TGV Dürrenzimmern
19.30 Uhr - FV 09 Nürtingen - SV Stuttgarter Kickers
20.00 Uhr - SV Enosis Mannheim - SV Waldhof Mannheim
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19.00 Uhr - SV Ölkofen - SC Blönried
19.30 Uhr - SV Allmersbach - ASV Aichwald
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15.30 Uhr - SC Freiburg - VfB Stuttgart
19.00 Uhr - Spvgg F.A.L. II - FV Fulgenstadt
19.00 Uhr - SV 67 Weinberg II - TSV Neuenstein
19.30 Uhr - SV Hegnach - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
19.30 Uhr - Türkspor Stuttgart - SV Croatia Reutlingen
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