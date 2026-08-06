Die Testspiele in Württemberg am Wochenende

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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11.00 Uhr - Sportfreunde Gechingen - VfL Herrenberg
11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Balingen II
11.00 Uhr - FC Gundelfingen - VfR Aalen
13.00 Uhr - VfL Nagold - SKV Rutesheim
14.00 Uhr - VfL Pfullingen - TSV Oberensingen
14.00 Uhr - VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim
14.00 Uhr - SG Schorndorf - TSV Köngen
15.00 Uhr - TSV 1889 Buch - Türkspor Neu-Ulm
16.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - FV Möhringen
Abgesagt - TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen
17.00 Uhr - VfB Stuttgart - FC Everton
17.00 Uhr - FC Wangen - SC Markdorf
18.00 Uhr - FV Sportfreunde Altshausen - TSV Berg
18.30 Uhr - SG Mietingen / Baustetten - FV Bad Waldsee
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10.30 Uhr - SV Burgrieden - TSV Holzheim
11.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Sülzbach
11.00 Uhr - FC Scheidegg - SV Reinstetten
11.00 Uhr - SG Bad Waldsee / SV Reute - SGM Uttenweiler/Unlingen
12.00 Uhr - SV Wurmlingen - SV Croatia Reutlingen
12.00 Uhr - TSV Sondelfingen - SG Aach-Linz / Denkingen
12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Würzburger FV
13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers
13.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang - 1. FC Mühlhausen
13.00 Uhr - FV 09 Nürtingen - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim
14.00 Uhr - VfR Sulz - SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch
14.00 Uhr - SV 67 Weinberg - SV Stuttgarter Kickers
15.00 Uhr - SV Hohentengen - SV Denkingen 1969
17.00 Uhr - SSG Ulm 99 - 1. FC Donzdorf
17.00 Uhr - TSV Riedlingen - SF Hundersingen
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