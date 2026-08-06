 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Gestern, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Rudolf Michl

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 8. August

11.00 Uhr - Sportfreunde Gechingen - VfL Herrenberg

11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Balingen II

11.00 Uhr - FC Gundelfingen - VfR Aalen

13.00 Uhr - VfL Nagold - SKV Rutesheim

14.00 Uhr - VfL Pfullingen - TSV Oberensingen

14.00 Uhr - VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim

14.00 Uhr - SG Schorndorf - TSV Köngen

15.00 Uhr - TSV 1889 Buch - Türkspor Neu-Ulm

16.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - FV Möhringen

Abgesagt - TSV Weilheim/Teck - 1. FC Eislingen

17.00 Uhr - VfB Stuttgart - FC Everton

17.00 Uhr - FC Wangen - SC Markdorf

18.00 Uhr - FV Sportfreunde Altshausen - TSV Berg

18.30 Uhr - SG Mietingen / Baustetten - FV Bad Waldsee

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Testspiele am Freitag, 9. August

10.30 Uhr - SV Burgrieden - TSV Holzheim

11.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Sülzbach

11.00 Uhr - FC Scheidegg - SV Reinstetten

11.00 Uhr - SG Bad Waldsee / SV Reute - SGM Uttenweiler/Unlingen

12.00 Uhr - SV Wurmlingen - SV Croatia Reutlingen

12.00 Uhr - TSV Sondelfingen - SG Aach-Linz / Denkingen

12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Würzburger FV

13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers

13.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang - 1. FC Mühlhausen

13.00 Uhr - FV 09 Nürtingen - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim

14.00 Uhr - VfR Sulz - SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch

14.00 Uhr - SV 67 Weinberg - SV Stuttgarter Kickers

15.00 Uhr - SV Hohentengen - SV Denkingen 1969

17.00 Uhr - SSG Ulm 99 - 1. FC Donzdorf

17.00 Uhr - TSV Riedlingen - SF Hundersingen

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