 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Die Testspiele in Württemberg am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Testspiele am Freitag

18:00 Uhr: TSG Söflingen - TSV Neu-Ulm
18:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Nördlingen
18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSGV Waldstetten
18:30 Uhr: SV Oberzell - TSV Heimenkirch
19:30 Uhr: TSV Nellmersbach - TSV Langenbeutingen

Testspiele am Samstag

10:00 Uhr: FV Illertissen II - SC Staig
10:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall II - SpVgg Satteldorf
11:00 Uhr: TSV Heimsheim - ATSV Mutschelbach II
11:00 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSVgg Plattenhardt
11:00 Uhr: TSV 1889 Buch - TSV Kirchberg/Iller
11:00 Uhr: SG Oberdischingen/Ersingen - SV Mietingen
11:00 Uhr: TSV Frommern - FC 07 Albstadt
11:00 Uhr: Spvgg 06 Trossingen - SV Zimmern
11:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf II - Sportfreunde Schwäbisch Hall
11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen
11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen
11:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Aufkirchen
12:00 Uhr: SW Donau - SV Reinstetten
12:00 Uhr: FC Ellwangen - SV 67 Weinberg
12:00 Uhr: Türkspor Neckarsulm - TSV Weilimdorf
12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren
12:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd
12:30 Uhr: TSV 1899 Benningen U15 - FV Ingersheim
13:00 Uhr: FV Dudenhofen - FC Nöttingen
13:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach - TSV Hüttlingen
13:00 Uhr: Hegauer FV - VfL Mühlheim
13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen
13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen
13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FV Ravensburg
13:00 Uhr: TSG Balingen - FV Illertissen
13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Offenhausen
14:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SG Hattenhofen / Zell u. A. / TSV Holzmad.
14:00 Uhr: FC Augsburg II - SG Sonnenhof Großaspach
14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim
14:00 Uhr: SSV Reutlingen - FC 08 Villingen
14:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach - FV Rot-Weiß Weiler
14:00 Uhr: TSV Eschach - SV Kressbronn
14:00 Uhr: TSV Heimerdingen 1910 - SV Allmersbach
14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen
14:00 Uhr: FC Holzhausen - Türkischer SV Singen
14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen
14:00 Uhr: VfR Mannheim - SGV Freiberg
14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II
14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen
14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schwieberdingen
14:00 Uhr: SV Fellbach - 1. CfR Pforzheim
14:30 Uhr: SV Bonlanden - TV Echterdingen
15:00 Uhr: FSV Hollenbach - VfR Heilbronn
15:00 Uhr: VfL Herrenberg - TV Nebringen
15:00 Uhr: TSG Salach - TSV Bad Boll
15:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - Aramäer Heilbronn
15:30 Uhr: SV Ebersbach/Fils - SV Allmersbach
16:00 Uhr: VfB Stuttgart II - 1.FC Mühlhausen
16:00 Uhr: FC Blaubeuren - SC Geislingen
16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SGV Freiberg
17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold
17:00 Uhr: SV St. Stephan Griesheim - SG HD-Kirchheim
17:00 Uhr: TSG Balingen II - TSG Tübingen
19:00 Uhr: FC Mengen - TSV Harthausen/Scher

Testspiele am Sonntag

10:30 Uhr: 1. FC Heidenheim II - SGM Alfdorf/Mögglingen
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - SV Fellbach II
11:00 Uhr: FV 09 Nürtingen - SSV Reutlingen
11:00 Uhr: TSV Albeck - TSV Schwaben Augsburg
11:00 Uhr: SSG Ulm 99 - SG Öpfingen/Altheim II
11:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II - TGV Dürrenzimmern II
11:00 Uhr: TSV Mühlhausen/Stuttgart - SB Asperg
11:00 Uhr: TSV Nellmersbach - SV Heilbronn am Leinbach
11:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SV Leingarten
11:30 Uhr: 1. FC Eislingen - SV Croatia 2012 Geislingen
11:30 Uhr: TSV Königsbrunn - TSV Neu-Ulm
11:45 Uhr: TSV Crailsheim - TuS Feuchtwangen
12:00 Uhr: SV Sulmetingen - SSG Ulm 99
13:00 Uhr: TV Echterdingen II - TSVgg Plattenhardt
13:00 Uhr: SV Alberweiler - VfL Herrenberg
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Backnang
13:00 Uhr: FC Union Heilbronn - SV Germania Bietigheim
14:00 Uhr: SV Böblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14:00 Uhr: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim
14:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Wangen
14:00 Uhr: TV Oeffingen - Spvgg 1897 Cannstatt
14:00 Uhr: SG Weinstadt - MTV Stuttgart
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen
14:00 Uhr: TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen
14:30 Uhr: FC Union Heilbronn - Sport-Union Neckarsulm
14:30 Uhr: TSV Schmiden - SV Kaisersbach
15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - TSV Langenau
15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Pfrondorf
15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - Sportfreunde Gechingen
15:00 Uhr: FV Löchgau II - TSG Öhringen
15:00 Uhr: SV Leonberg/Eltingen - SpVgg Holzgerlingen
15:30 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SV Böblingen II
16:00 Uhr: FC Srbija Ulm - SC Türkgücü Ulm
18:00 Uhr: SC Sand III - FC Freiburg-St. Georgen

