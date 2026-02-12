Die Testspiele in Württemberg am Wochenende

2026-02-09T08:36:21.830Z
Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Testspiele am Freitag
18:00 Uhr: TSG Söflingen - TSV Neu-Ulm
18:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Nördlingen 18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSGV Waldstetten 18:30 Uhr: SV Oberzell - TSV Heimenkirch 19:30 Uhr: TSV Nellmersbach - TSV Langenbeutingen
Testspiele am Samstag
10:00 Uhr: FV Illertissen II - SC Staig
10:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall II - SpVgg Satteldorf 11:00 Uhr: TSV Heimsheim - ATSV Mutschelbach II 11:00 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSVgg Plattenhardt 11:00 Uhr: TSV 1889 Buch - TSV Kirchberg/Iller 11:00 Uhr: SG Oberdischingen/Ersingen - SV Mietingen 11:00 Uhr: TSV Frommern - FC 07 Albstadt 11:00 Uhr: Spvgg 06 Trossingen - SV Zimmern 11:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf II - Sportfreunde Schwäbisch Hall 11:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SG Empfingen 11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen 11:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - SC Aufkirchen 12:00 Uhr: SW Donau - SV Reinstetten 12:00 Uhr: FC Ellwangen - SV 67 Weinberg 12:00 Uhr: Türkspor Neckarsulm - TSV Weilimdorf 12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren 12:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd 12:30 Uhr: TSV 1899 Benningen U15 - FV Ingersheim 13:00 Uhr: FV Dudenhofen - FC Nöttingen 13:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach - TSV Hüttlingen 13:00 Uhr: Hegauer FV - VfL Mühlheim 13:00 Uhr: FV Löchgau - TSV Ehningen 13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen 13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FV Ravensburg 13:00 Uhr: TSG Balingen - FV Illertissen 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SV Offenhausen 14:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SG Hattenhofen / Zell u. A. / TSV Holzmad. 14:00 Uhr: FC Augsburg II - SG Sonnenhof Großaspach 14:00 Uhr: GSV Maichingen - TuS Ergenzingen 14:00 Uhr: BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim 14:00 Uhr: SSV Reutlingen - FC 08 Villingen 14:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach - FV Rot-Weiß Weiler 14:00 Uhr: TSV Eschach - SV Kressbronn 14:00 Uhr: TSV Heimerdingen 1910 - SV Allmersbach 14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen 14:00 Uhr: FC Holzhausen - Türkischer SV Singen 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen 14:00 Uhr: VfR Mannheim - SGV Freiberg 14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II 14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schwieberdingen 14:00 Uhr: SV Fellbach - 1. CfR Pforzheim 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TV Echterdingen 15:00 Uhr: FSV Hollenbach - VfR Heilbronn 15:00 Uhr: VfL Herrenberg - TV Nebringen 15:00 Uhr: TSG Salach - TSV Bad Boll 15:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - Aramäer Heilbronn 15:30 Uhr: SV Ebersbach/Fils - SV Allmersbach 16:00 Uhr: VfB Stuttgart II - 1.FC Mühlhausen 16:00 Uhr: FC Blaubeuren - SC Geislingen 16:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SGV Freiberg 17:00 Uhr: SKV Rutesheim - VfL Nagold 17:00 Uhr: SV St. Stephan Griesheim - SG HD-Kirchheim 17:00 Uhr: TSG Balingen II - TSG Tübingen 19:00 Uhr: FC Mengen - TSV Harthausen/Scher
Testspiele am Sonntag
10:30 Uhr: 1. FC Heidenheim II - SGM Alfdorf/Mögglingen
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - SV Fellbach II 11:00 Uhr: FV 09 Nürtingen - SSV Reutlingen 11:00 Uhr: TSV Albeck - TSV Schwaben Augsburg 11:00 Uhr: SSG Ulm 99 - SG Öpfingen/Altheim II 11:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II - TGV Dürrenzimmern II 11:00 Uhr: TSV Mühlhausen/Stuttgart - SB Asperg 11:00 Uhr: TSV Nellmersbach - SV Heilbronn am Leinbach 11:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SV Leingarten 11:30 Uhr: 1. FC Eislingen - SV Croatia 2012 Geislingen 11:30 Uhr: TSV Königsbrunn - TSV Neu-Ulm 11:45 Uhr: TSV Crailsheim - TuS Feuchtwangen 12:00 Uhr: SV Sulmetingen - SSG Ulm 99 13:00 Uhr: TV Echterdingen II - TSVgg Plattenhardt 13:00 Uhr: SV Alberweiler - VfL Herrenberg 13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSG Backnang 13:00 Uhr: FC Union Heilbronn - SV Germania Bietigheim 14:00 Uhr: SV Böblingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen 14:00 Uhr: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 14:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Wangen 14:00 Uhr: TV Oeffingen - Spvgg 1897 Cannstatt 14:00 Uhr: SG Weinstadt - MTV Stuttgart 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen 14:00 Uhr: TuS Ergenzingen - SV 03 Tübingen 14:30 Uhr: FC Union Heilbronn - Sport-Union Neckarsulm 14:30 Uhr: TSV Schmiden - SV Kaisersbach 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - TSV Langenau 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Pfrondorf 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - Sportfreunde Gechingen 15:00 Uhr: FV Löchgau II - TSG Öhringen 15:00 Uhr: SV Leonberg/Eltingen - SpVgg Holzgerlingen 15:30 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SV Böblingen II 16:00 Uhr: FC Srbija Ulm - SC Türkgücü Ulm 18:00 Uhr: SC Sand III - FC Freiburg-St. Georgen
