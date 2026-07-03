Die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.
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Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 1
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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg
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Bezirksliga Neckar/Fils - Verbandsliga Württemberg
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Landesliga Südwest (Bayern) - Verbandsliga Württemberg
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Oberliga Baden-Württemberg - Verbandsliga Württemberg
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Verbandsliga Württemberg - Regionalliga Bayern
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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg
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Kreisliga A Rems/Murr/Hall - Verbandsliga Württemberg
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Verbandsliga Württemberg - U19-Bundesliga
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Verbandsliga Württemberg - Regionalliga Südwest
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