 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Die Testspiele der Region bis zum Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Montag

Es sind keine Testspiele geplant.

---

Testspiele am Dienstag

18:30 Uhr: SV Waldhausen - TSV Gussenstadt
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SC Pfullendorf
19:00 Uhr: SC Staig - TSV Blaustein
19:00 Uhr: TSV Berg - SV Kressbronn
19:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SSV Ehingen-Süd
19:15 Uhr: SV Allmersbach - TSG Backnang
19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach
19:30 Uhr: TSG Ehingen - SV Mietingen

---

Testspiele am Mittwoch

18:30 Uhr: Spvgg F.A.L. - FC 08 Villingen
18:30 Uhr: VfL Nagold - 1. CfR Pforzheimn
18:30 Uhr: TSG Tübingen - TSG Balingen
18:45 Uhr: JSG Steinsberg - VfR Heilbronn II
19:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:00 Uhr: Türkspor Heidenheim - FV Sontheim/Brenz
19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Trillfingen
19:00 Uhr: FC Rot-Weiß Salem - FV Ravensburg
19:30 Uhr: TG Böckingen - VfR Heilbronn
19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf
19:30 Uhr: FV Vorwärts Faurndau - SC Geislingen
19:30 Uhr: Spvgg Warmbronn II - SKV Rutesheim
19:30 Uhr: FC Gutmadingen - SV Zimmern
20:00 Uhr: FV Germania Degerloch - MTV Stuttgart

---

Testspiele am Donnerstag

19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim
19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher

---

Testspiele am Freitag

19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________