Die Testspiele der Region bis zum Wochenende

Es sind keine Testspiele geplant.

Testspiele am Dienstag

18:30 Uhr: SV Waldhausen - TSV Gussenstadt19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SC Pfullendorf19:00 Uhr: SC Staig - TSV Blaustein19:00 Uhr: TSV Berg - SV Kressbronn19:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SSV Ehingen-Süd19:15 Uhr: SV Allmersbach - TSG Backnang19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach19:30 Uhr: TSG Ehingen - SV Mietingen

Testspiele am Mittwoch

18:30 Uhr: Spvgg F.A.L. - FC 08 Villingen18:30 Uhr: VfL Nagold - 1. CfR Pforzheimn18:30 Uhr: TSG Tübingen - TSG Balingen18:45 Uhr: JSG Steinsberg - VfR Heilbronn II19:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar19:00 Uhr: Türkspor Heidenheim - FV Sontheim/Brenz19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Trillfingen19:00 Uhr: FC Rot-Weiß Salem - FV Ravensburg19:30 Uhr: TG Böckingen - VfR Heilbronn19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf19:30 Uhr: FV Vorwärts Faurndau - SC Geislingen19:30 Uhr: Spvgg Warmbronn II - SKV Rutesheim19:30 Uhr: FC Gutmadingen - SV Zimmern20:00 Uhr: FV Germania Degerloch - MTV Stuttgart

Testspiele am Donnerstag

19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim

19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher

Testspiele am Freitag

19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm

19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen

19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

