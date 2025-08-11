 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: Peter Harich

Die Testspiele der Region bis zum Wochenende

Überblick auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

In dieser Woche sind weitere Testspiele in Württemberg geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

Die Testspiele der Region am Montag

-

Die Testspiele der Region am Dienstag

19:30 Uhr: TSV Ehningen – SG Oberreichenbach/Würzbach

Die Testspiele der Region am Mittwoch

18:30 Uhr: FV Herbolzheim – Offenburger FV
19:00 Uhr: SG FC Maihingen/Deiningen – SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim
19:00 Uhr: SV Immenried – TSV Buchenberg
19:00 Uhr: SV Jungingen – SSG Ulm 99
19:30 Uhr: FC Emmendingen – Bahlinger SC

Die Testspiele der Region am Donnerstag

-

Die Testspiele der Region am Freitag

-

Aufrufe: 011.8.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor