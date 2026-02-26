 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die Testspiele der Region am Wochenende in Württemberg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Samstag

09:30 Uhr: TSV Neu-Ulm - FV Illertissen II
10:30 Uhr: SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SV Segringen
11:00 Uhr: FC Ellwangen II - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
11:00 Uhr: TSG Öhringen - TSV Schmiden
12:15 Uhr: VfB Bretten - FSV Waiblingen
13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SC Steinbach U17
13:00 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SV Baindt
13:30 Uhr: FC Wangen - SC Markdorf
13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: FC Bayern München II - VfB Stuttgart
14:00 Uhr: FV 08 Unterkochen - FV Sontheim/Brenz
14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen
14:00 Uhr: FC Ellwangen - FSV Zöbingen
14:00 Uhr: TSV Crailsheim - SSV Aalen
14:00 Uhr: SKV Rutesheim - GU-Türk. SV Pforzheim
14:00 Uhr: TSV Ilshofen - SC Aufkirchen
15:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - VfR Gommersdorf
15:00 Uhr: SG Aepfingen / Baltringen - SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg
15:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SV 03 Tübingen
15:15 Uhr: SG Dietmannsr. / Untrasried / Probstried - SV Beuren/Isny
16:00 Uhr: VfL Ulm/Neu-Ulm - SGM Hohenmemmingen/Sontheim
17:00 Uhr: SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. - 1. FC Stern Mögglingen
17:00 Uhr: SG Ilshofen / TSV Dünsbach - TSV Hüttlingen
17:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SSG Ulm 99
18:00 Uhr: TSV Genkingen - TSV Riedlingen
18:00 Uhr: SG Ellenberg / Röhlingen / Pfahlheim / SV Eigenzell - SV Jagstzell

Testspiele am Sonntag

10:30 Uhr: TSV Mühlhausen/Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost II
10:30 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SB Asperg
10:30 Uhr: FC Scheidegg - SG Kressbronn / FV Langenarg
11:00 Uhr: SG Oppenweiler-Strümpfelbach III - SG Sulzbach/Mu. / Oppenweiler
12:00 Uhr: TSV Heimsheim - FC Esslingen
12:30 Uhr: FV 09 Nürtingen - SGM Aufhausen/Nellingen
12:30 Uhr: TV Derendingen - TSV Nellmersbach
13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf
14:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach - TSV Ottmarsheim
15:00 Uhr: GSV Maichingen - SV Leonberg/Eltingen
16:30 Uhr: FC Ellwangen - TSV Gaildorf
18:00 Uhr: CSV Kirchheim - TSV Weilheim/Teck

