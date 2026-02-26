2026-02-20T12:29:42.904Z
Die Testspiele der Region am Wochenende in Württemberg Auf FuPa gibt es die Übersicht. von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr
Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Testspiele am Samstag
09:30 Uhr: TSV Neu-Ulm - FV Illertissen II
10:30 Uhr: SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SV Segringen 11:00 Uhr: FC Ellwangen II - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 11:00 Uhr: TSG Öhringen - TSV Schmiden 12:15 Uhr: VfB Bretten - FSV Waiblingen 13:00 Uhr: FV Löchgau - VfL Sindelfingen 13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SC Steinbach U17 13:00 Uhr: SG TSV Eschach / Brochenzell - SV Baindt 13:30 Uhr: FC Wangen - SC Markdorf 13:30 Uhr: GSV Pleidelsheim - FV Spfr Neuhausen 14:00 Uhr: FC Bayern München II - VfB Stuttgart 14:00 Uhr: FV 08 Unterkochen - FV Sontheim/Brenz 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - VfB Bösingen 14:00 Uhr: FC Ellwangen - FSV Zöbingen 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - SSV Aalen 14:00 Uhr: SKV Rutesheim - GU-Türk. SV Pforzheim 14:00 Uhr: TSV Ilshofen - SC Aufkirchen 15:00 Uhr: SpVgg Satteldorf - VfR Gommersdorf 15:00 Uhr: SG Aepfingen / Baltringen - SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 15:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SV 03 Tübingen 15:15 Uhr: SG Dietmannsr. / Untrasried / Probstried - SV Beuren/Isny 16:00 Uhr: VfL Ulm/Neu-Ulm - SGM Hohenmemmingen/Sontheim 17:00 Uhr: SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. - 1. FC Stern Mögglingen 17:00 Uhr: SG Ilshofen / TSV Dünsbach - TSV Hüttlingen 17:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SSG Ulm 99 18:00 Uhr: TSV Genkingen - TSV Riedlingen 18:00 Uhr: SG Ellenberg / Röhlingen / Pfahlheim / SV Eigenzell - SV Jagstzell
Testspiele am Sonntag
10:30 Uhr: TSV Mühlhausen/Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost II
10:30 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SB Asperg 10:30 Uhr: FC Scheidegg - SG Kressbronn / FV Langenarg 11:00 Uhr: SG Oppenweiler-Strümpfelbach III - SG Sulzbach/Mu. / Oppenweiler 12:00 Uhr: TSV Heimsheim - FC Esslingen 12:30 Uhr: FV 09 Nürtingen - SGM Aufhausen/Nellingen 12:30 Uhr: TV Derendingen - TSV Nellmersbach 13:00 Uhr: 1. FC Eislingen - SG Schorndorf 14:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach - TSV Ottmarsheim 15:00 Uhr: GSV Maichingen - SV Leonberg/Eltingen 16:30 Uhr: FC Ellwangen - TSV Gaildorf 18:00 Uhr: CSV Kirchheim - TSV Weilheim/Teck
