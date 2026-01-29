 2026-01-27T15:58:05.997Z

Die Testspiele der Region am Wochenende in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Freitag, 30. Januar

18:30 Uhr: SGV Freiberg - SV Vaihingen
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen
19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:30 Uhr: TSV Nellmersbach II - Tornado Stuttgart

Testspiele am Samstag, 31. Januar

11:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SG MMB Michelfeld
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SC Geislingen
11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen
11:30 Uhr: SpVgg Holzgerlingen - GSV Maichingen
12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
12:00 Uhr: TV Oeffingen - FC Reka Stuttgart
12:00 Uhr: TV Echterdingen - 1. FC Frickenhausen
12:00 Uhr: SV Zimmern - FV Möhringen
13:00 Uhr: TSV Harthausen/Scher - SF Hundersingen
13:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - Calcio Leinfelden-Echterdingen
13:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
13:00 Uhr: TSG Tübingen - TSV Neu-Ulm
13:00 Uhr: VfR Aalen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim
13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
13:00 Uhr: FV Illertissen - FV Ravensburg
13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
13:00 Uhr: TSV Affalterbach - SV Kaisersbach
14:00 Uhr: SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSV 1889 Buch
14:00 Uhr: DJK Schwabsberg-Buch - TSGV Waldstetten
14:00 Uhr: Freiburger FC - FC 08 Villingen
14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - TSV Blaustein
14:00 Uhr: FC 1932 Pfaffenweiler - SV Seedorf
14:00 Uhr: TSV Oberboihingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen
14:00 Uhr: TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf
14:00 Uhr: FV Löchgau - Aramäer Heilbronn
14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV RSK Esslingen
14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schornbach
14:00 Uhr: TSV Ehningen - FV Ingersheim
14:00 Uhr: VfR Mannheim - VfR Heilbronn
14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - SpVgg Unterhaching
14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd
14:00 Uhr: TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang
14:30 Uhr: TSV Essingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
14:30 Uhr: SpVgg Lindau - SV Reinstetten
14:30 Uhr: FC-Astoria Walldorf II - SV Fellbach
15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - VfB Gutenzell
15:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller - SC Staig
15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
15:00 Uhr: SG Niedersont./Martinsz. - FV Rot-Weiß Weiler
15:00 Uhr: SV Allmersbach - SV Vaihingen
15:30 Uhr: FV Illertissen - SV Mietingen
15:30 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - VfL Mühlheim
15:45 Uhr: 1. FC Donzdorf - SSG Ulm 99
17:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Memmingen
17:30 Uhr: VfL Herrenberg - SpVgg Greuther Fürth

Testspiele am Sonntag, 1. Februar

11:00 Uhr: SV Walddorf - SV Nehren
11:00 Uhr: SC 04 Tuttlingen - SV Bubsheim
11:00 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Aichstetten
11:00 Uhr: TSV Münchingen - VfL Herrenberg
11:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - Sportfreunde Schwäbisch Hall
12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SG Eintracht Sirnau II
12:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - 1. FC Eislingen
13:00 Uhr: TSV Schwaikheim - MTV Stuttgart
13:00 Uhr: VfR Heilbronn - SGV Freiberg
13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SSV Reutlingen
13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Nördlingen U16
13:00 Uhr: SV Leonberg/Eltingen - SV Vaihingen
13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen
13:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - SpVgg Greuther Fürth
13:30 Uhr: TSG Tübingen - SSV Reutlingen II
14:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - VfB Eppingen
14:00 Uhr: TSG Balingen - 1. CfR Pforzheim
14:00 Uhr: SGM Unterzeil/Seibranz - FV Bad Schussenried
14:00 Uhr: FC Wangen - TSV Eschach
14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SpVgg Neckarelz
14:00 Uhr: TSV Hirschau - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SpVgg Satteldorf
14:00 Uhr: SG Schorndorf - SV Breuningsweiler
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SV 67 Weinberg
14:00 Uhr: VfR Stockach - BSV 07 Schwenningen
14:30 Uhr: SV Bonlanden - TSV Bernhausen
14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - SC Geislingen
14:30 Uhr: 1. FC Bruchsal 1899 e.V. - FSV Hollenbach
15:00 Uhr: TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - FC Freiburg-St. Georgen
15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - TSV Genkingen
15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen
15:30 Uhr: FV Ravensburg - 1. FC Sonthofen
17:00 Uhr: TSV Essingen - TV Herlikofen

