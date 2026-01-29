2026-01-27T15:58:05.997Z
Die Testspiele der Region am Wochenende in der Übersicht Auf FuPa gibt es die Übersicht. von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Testspiele am Freitag, 30. Januar
18:30 Uhr: SGV Freiberg - SV Vaihingen
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen 19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar 19:30 Uhr: TSV Nellmersbach II - Tornado Stuttgart
---
Testspiele am Samstag, 31. Januar
11:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - SG MMB Michelfeld
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SC Geislingen 11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen 11:30 Uhr: SpVgg Holzgerlingen - GSV Maichingen 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 12:00 Uhr: TV Oeffingen - FC Reka Stuttgart 12:00 Uhr: TV Echterdingen - 1. FC Frickenhausen 12:00 Uhr: SV Zimmern - FV Möhringen 13:00 Uhr: TSV Harthausen/Scher - SF Hundersingen 13:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - Calcio Leinfelden-Echterdingen 13:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg 13:00 Uhr: TSG Tübingen - TSV Neu-Ulm 13:00 Uhr: VfR Aalen - Sportfreunde Schwäbisch Hall 13:00 Uhr: TSV Ehningen - TV Darmsheim 13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - SKV Rutesheim 13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen 13:00 Uhr: FV Illertissen - FV Ravensburg 13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf 13:00 Uhr: TSV Affalterbach - SV Kaisersbach 14:00 Uhr: SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSV 1889 Buch 14:00 Uhr: DJK Schwabsberg-Buch - TSGV Waldstetten 14:00 Uhr: Freiburger FC - FC 08 Villingen 14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - TSV Blaustein 14:00 Uhr: FC 1932 Pfaffenweiler - SV Seedorf 14:00 Uhr: TSV Oberboihingen - FV Spfr Neuhausen 14:00 Uhr: VfL Sindelfingen - TuS Ergenzingen 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - VfL Pfullingen 14:00 Uhr: TSV Crailsheim - VfR Gommersdorf 14:00 Uhr: FV Löchgau - Aramäer Heilbronn 14:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - TSV RSK Esslingen 14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TSV Schornbach 14:00 Uhr: TSV Ehningen - FV Ingersheim 14:00 Uhr: VfR Mannheim - VfR Heilbronn 14:00 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - SpVgg Unterhaching 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd 14:00 Uhr: TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball 14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang 14:30 Uhr: TSV Essingen - Sportfreunde Dorfmerkingen 14:30 Uhr: SpVgg Lindau - SV Reinstetten 14:30 Uhr: FC-Astoria Walldorf II - SV Fellbach 15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II 15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - VfB Gutenzell 15:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller - SC Staig 15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd 15:00 Uhr: SG Niedersont./Martinsz. - FV Rot-Weiß Weiler 15:00 Uhr: SV Allmersbach - SV Vaihingen 15:30 Uhr: FV Illertissen - SV Mietingen 15:30 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - VfL Mühlheim 15:45 Uhr: 1. FC Donzdorf - SSG Ulm 99 17:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Memmingen 17:30 Uhr: VfL Herrenberg - SpVgg Greuther Fürth
---
Testspiele am Sonntag, 1. Februar
11:00 Uhr: SV Walddorf - SV Nehren
11:00 Uhr: SC 04 Tuttlingen - SV Bubsheim 11:00 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Aichstetten 11:00 Uhr: TSV Münchingen - VfL Herrenberg 11:30 Uhr: SV Germania Bietigheim - Sportfreunde Schwäbisch Hall 12:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - SG Eintracht Sirnau II 12:30 Uhr: 1. FC Donzdorf - 1. FC Eislingen 13:00 Uhr: TSV Schwaikheim - MTV Stuttgart 13:00 Uhr: VfR Heilbronn - SGV Freiberg 13:00 Uhr: VfL Sindelfingen - SSV Reutlingen 13:00 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Nördlingen U16 13:00 Uhr: SV Leonberg/Eltingen - SV Vaihingen 13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen 13:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - SpVgg Greuther Fürth 13:30 Uhr: TSG Tübingen - SSV Reutlingen II 14:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - VfB Eppingen 14:00 Uhr: TSG Balingen - 1. CfR Pforzheim 14:00 Uhr: SGM Unterzeil/Seibranz - FV Bad Schussenried 14:00 Uhr: FC Wangen - TSV Eschach 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SpVgg Neckarelz 14:00 Uhr: TSV Hirschau - TuS Ergenzingen 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Spfr Neuhausen 14:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SpVgg Satteldorf 14:00 Uhr: SG Schorndorf - SV Breuningsweiler 14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SV 67 Weinberg 14:00 Uhr: VfR Stockach - BSV 07 Schwenningen 14:30 Uhr: SV Bonlanden - TSV Bernhausen 14:30 Uhr: 1. FC Heiningen - SC Geislingen 14:30 Uhr: 1. FC Bruchsal 1899 e.V. - FSV Hollenbach 15:00 Uhr: TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - FC Freiburg-St. Georgen 15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - TSV Genkingen 15:00 Uhr: SSC Tübingen - SV Böblingen 15:30 Uhr: FV Ravensburg - 1. FC Sonthofen 17:00 Uhr: TSV Essingen - TV Herlikofen
