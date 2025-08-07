Die Testspiele der Region am Wochenende in der Übersicht

+ 89 weitere

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

Die Testspiele der Region am Samstag

11:00 Uhr: MTV Stuttgart – 1. CfR Pforzheim

11:00 Uhr: FC Scheidegg – SV Beuren/Isny

11:30 Uhr: MTV Stuttgart – TSV Musberg

13:00 Uhr: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim

14:00 Uhr: SV Waldhausen – TSV Gaildorf

14:00 Uhr: TSV Crailsheim – FC Union Heilbronn

14:00 Uhr: TSV Hüttlingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach

14:00 Uhr: TSV Michelfeld 1954 – TSG Öhringen

14:00 Uhr: SKV Rutesheim – TSVgg Plattenhardt

14:00 Uhr: SG Schorndorf – TSV Schornbach

14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf

15:30 Uhr: 1. FC Heidenheim – FC Parma

16:00 Uhr: FC Durlangen II – SG Bettringen

17:00 Uhr: SV Wattenweiler II – SGM AHP I

17:00 Uhr: VfB Stuttgart – FC Bologna

17:00 Uhr: TSV Buchenberg – TSV Tettnang II

18:00 Uhr: SG Bellenberg/Ludwigsfeld II – SSG Ulm 99

Die Testspiele der Region am Sonntag

10:00 Uhr: TSV Ottmarsheim II – SGM Güglingen/Dürrenzimmern II

11:00 Uhr: TSG Balingen (U19) – SV Nufringen

11:00 Uhr: TSV Ruppertshofen – TSV Nellmersbach

11:00 Uhr: SpG St. Leon/Mingolsheim – SV Leingarten

11:30 Uhr: SGM Kreßberg – SSV Schwäbisch Hall

12:00 Uhr: FC Augsburg – SGM Aufhausen/Nellingen

12:00 Uhr: SGM Neckarwestheim – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach

12:00 Uhr: SV Salamander Kornwestheim – TSV Heumaden

12:30 Uhr: SV Böblingen – FV Löchgau

12:30 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II – TSV Michelfeld 1954

12:30 Uhr: TSV Ottmarsheim – TSV Heimsheim

13:00 Uhr: TV Oeffingen – FC Marbach

13:00 Uhr: SV Rot 1945 II – ABV Stuttgart II

13:30 Uhr: TSV Münchingen – TSV Wendlingen

14:00 Uhr: TSV Bernhausen – 1. FC Heiningen

14:00 Uhr: SV 67 Weinberg – 1. FC Heidenheim

14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost – FFC Wacker München

15:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz – TSV Langenau

15:00 Uhr: TSV Ilshofen – TSV Rudersberg

15:00 Uhr: FC Freiburg-St. Georgen – SG Ebnet / Kappel

15:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Herrenberg

15:00 Uhr: SV Wittendorf – SSC Tübingen

15:00 Uhr: GSV Maichingen – SpVgg Holzgerlingen

15:00 Uhr: 1. FC Eislingen – SG Oppenweiler-Strümpfelbach

16:00 Uhr: SpVgg Ansbach – Sportfreunde Schwäbisch Hall

