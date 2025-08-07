Die Testspiele der Region am Wochenende in der Übersicht

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
11:00 Uhr: MTV Stuttgart – 1. CfR Pforzheim
11:00 Uhr: FC Scheidegg – SV Beuren/Isny
11:30 Uhr: MTV Stuttgart – TSV Musberg
13:00 Uhr: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim
14:00 Uhr: SV Waldhausen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: TSV Crailsheim – FC Union Heilbronn
14:00 Uhr: TSV Hüttlingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach
14:00 Uhr: TSV Michelfeld 1954 – TSG Öhringen
14:00 Uhr: SKV Rutesheim – TSVgg Plattenhardt
14:00 Uhr: SG Schorndorf – TSV Schornbach
14:00 Uhr: SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf
15:30 Uhr: 1. FC Heidenheim – FC Parma
16:00 Uhr: FC Durlangen II – SG Bettringen
17:00 Uhr: SV Wattenweiler II – SGM AHP I
17:00 Uhr: VfB Stuttgart – FC Bologna
17:00 Uhr: TSV Buchenberg – TSV Tettnang II
18:00 Uhr: SG Bellenberg/Ludwigsfeld II – SSG Ulm 99
10:00 Uhr: TSV Ottmarsheim II – SGM Güglingen/Dürrenzimmern II
11:00 Uhr: TSG Balingen (U19) – SV Nufringen
11:00 Uhr: TSV Ruppertshofen – TSV Nellmersbach
11:00 Uhr: SpG St. Leon/Mingolsheim – SV Leingarten
11:30 Uhr: SGM Kreßberg – SSV Schwäbisch Hall
12:00 Uhr: FC Augsburg – SGM Aufhausen/Nellingen
12:00 Uhr: SGM Neckarwestheim – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
12:00 Uhr: SV Salamander Kornwestheim – TSV Heumaden
12:30 Uhr: SV Böblingen – FV Löchgau
12:30 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II – TSV Michelfeld 1954
12:30 Uhr: TSV Ottmarsheim – TSV Heimsheim
13:00 Uhr: TV Oeffingen – FC Marbach
13:00 Uhr: SV Rot 1945 II – ABV Stuttgart II
13:30 Uhr: TSV Münchingen – TSV Wendlingen
14:00 Uhr: TSV Bernhausen – 1. FC Heiningen
14:00 Uhr: SV 67 Weinberg – 1. FC Heidenheim
14:00 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost – FFC Wacker München
15:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz – TSV Langenau
15:00 Uhr: TSV Ilshofen – TSV Rudersberg
15:00 Uhr: FC Freiburg-St. Georgen – SG Ebnet / Kappel
15:00 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Herrenberg
15:00 Uhr: SV Wittendorf – SSC Tübingen
15:00 Uhr: GSV Maichingen – SpVgg Holzgerlingen
15:00 Uhr: 1. FC Eislingen – SG Oppenweiler-Strümpfelbach
16:00 Uhr: SpVgg Ansbach – Sportfreunde Schwäbisch Hall
