 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Die Testspiele bis zum Wochenende in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 20. Juli

19.00 Uhr - VfB Bösingen - FC 08 Villingen

19.00 Uhr - 1. CfR Pforzheim - Calcio Leinfelden-Echterdingen

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

18.30 Uhr - VfR Aalen - SG Sonnenhof Großaspach

18.30 Uhr - GSV Pleidelsheim - SGV Heilbronn-Freiberg

18.30 Uhr - SG Empfingen - TSG Balingen II

19.00 Uhr - SV Bubsheim - SC 04 Tuttlingen

19.00 Uhr - FC Union Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV

19.00 Uhr - VfL Nagold - FC Holzhausen

19.00 Uhr - SV Westerheim - SSG Ulm 99

19.00 Uhr - TSV Gaildorf - SG Bettringen

19.00 Uhr - FC Brauerei EGG ( AT ) - TSV Heimenkirch

19.15 Uhr - TV Steinheim - SC Geislingen

19.30 Uhr - TSGV Waldstetten - 1. FC Normannia Gmünd

19.30 Uhr - FV Nußloch - 1. FC Mühlhausen

19.30 Uhr - TSV Bernhausen - SSC Tübingen

19.30 Uhr - Spvgg Besigheim - VfR Heilbronn

19.30 Uhr - SV Fellbach - FC Esslingen

19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm

20.00 Uhr - TSV Essingen - TV Heuchlingen

20.00 Uhr - FC Teningen - FC Basel II

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

16.00 Uhr - FC Bologna - 1. FC Heidenheim

18.00 Uhr - TSG Söflingen - FV Illertissen

18.30 Uhr - FV Illertissen - TSV Neu-Ulm

18.30 Uhr - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Mietingen

19.00 Uhr - 1. FC Hohenacker - TV Oeffingen

19.00 Uhr - FV Ravensburg - FC 08 Homburg

19.00 Uhr - TSV Michelfeld 1954 - TSV Crailsheim

19.00 Uhr - FC Königsfeld - SV Seedorf

19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - SV Ebersbach/Fils

19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II

19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen

19.00 Uhr - FC Blaubeuren - SV Grimmelfingen

19.00 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Dorfmerkingen II

19.00 Uhr - SV Zimmern - FC Gutmadingen

19.00 Uhr - FC Hüttisheim - FV Olympia Laupheim

19.00 Uhr - SG Schorndorf - TSG Backnang

19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

19.30 Uhr - FSV Schwaigern - Sport-Union Neckarsulm

19.30 Uhr - NK Croatia Bietigheim - FV Löchgau

19.30 Uhr - GSV Maichingen - SV Degerschlacht

19.30 Uhr - VfL Obereisesheim - SG Sonnenhof Großaspach

20.00 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach

19.30 Uhr - FC Zuzenhausen II - SG HD-Kirchheim

19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald

19.30 Uhr - TuS Ergenzingen - TSG Tübingen

20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg

18.30 Uhr - SC Lahr - Karlsruher SC II

18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd

18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen

19.00 Uhr - FC 08 Homburg - SSV Reutlingen

19.30 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen II - 1. FC Stern Mögglingen

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