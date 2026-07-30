 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Die Testspiele am Wochenende in Württemberg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 1. August

11.00 Uhr - Young Boys Reutlingen II - 1. FC Heiningen

11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Upfingen

11.00 Uhr - TSG Ehingen - FV Illertissen III

11.30 Uhr - TSV Ehningen - SV Croatia Reutlingen

13.00 Uhr - VfL Gerstetten II - SGM Königsb./Oberk. II

13.00 Uhr - TSVgg Plattenhardt - Türkspor Nürtingen 73

14.00 Uhr - SC Sand II - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

14.00 Uhr - FC Nöttingen II - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball

14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC-Astoria Walldorf

14.00 Uhr - TSV Gaildorf - TSG Nattheim

14.00 Uhr - FC Singen 04 - Türkischer SV Singen

14.00 Uhr - FC 1932 Pfaffenweiler - SGM Deißlingen/Lauffen

14.30 Uhr - SV Oberachern - FC Auggen

15.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt

15.00 Uhr - SV Zimmern - Spvgg 06 Trossingen

15.00 Uhr - VfB Stuttgart - Paris FC

15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04

16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - VfB Bretten

16.00 Uhr - TSV Münchingen II - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

16.00 Uhr - FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg

16.00 Uhr - FC Teningen - SC Lahr

16.30 Uhr - TSG Backnang - FV Illertissen

17.00 Uhr - TSV Berg - SC Pfullendorf

17.00 Uhr - SpVgg Leidringen - TSV Sondelfingen II

17.00 Uhr - SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen

17.00 Uhr - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - TSV Crailsheim

18.00 Uhr - SV Baindt - FC Wangen

18.00 Uhr - TSV Sondelfingen - TSV Münchingen

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Testspiele am Sonntag, 2. August

11.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II

11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II

11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm

11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen

11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II

12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim

12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)

12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen

13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99

13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III

13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm

13.00 Uhr - FC Scheidegg - FC Augsburg

14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach

14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg

14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach

14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz

15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim

15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen

16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen

16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen

17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf

17.00 Uhr - TSV Heimenkirch - SV Kressbronn

19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen

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