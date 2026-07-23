Die Testspiele am Wochenende in der Übersicht

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim
11.00 Uhr - VfL Sindelfingen - SGV Heilbronn-Freiberg II
11.00 Uhr - TSV Schwaben Augsburg - SSV Ulm 1846 Fußball
11.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04
12.00 Uhr - SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen
13.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - Sport-Union Neckarsulm
13.30 Uhr - TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
13.30 Uhr - TSV Essingen - SV Stuttgarter Kickers
13.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - Hamburger SV
14.00 Uhr - SV Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Breuningsweiler
14.00 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - SSV Jahn Regensburg
14.30 Uhr - GSV Pleidelsheim - SGV Heilbronn-Freiberg
15.00 Uhr - FSV Hollenbach - VfB Stuttgart
15.00 Uhr - FC 08 Villingen - Delay Sports Berlin
15.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - FV Illertissen
15.00 Uhr - SpVgg Satteldorf - SGM Oppenweiler/Sulzbach II
15.30 Uhr - VfB Stuttgart - FC St. Gallen
17.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Denzlingen
17.00 Uhr - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend - TSV Essingen
17.30 Uhr - VfL Pfullingen - Young Boys Reutlingen
18.00 Uhr - SC Vöhringen - TSV Kottern
13.40 Uhr - SV Aichstetten - SGM Tannheim/Aitrach
17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten
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11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TV Flein
11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang
11.00 Uhr - SpVgg Neckarelz - SGV Heilbronn-Freiberg
11.00 Uhr - FV Illertissen - SSV Reutlingen
11.00 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - SG Sindringen/Ernsbach
11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II
11.30 Uhr - TSVgg Plattenhardt - TSV Denkendorf
11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang
12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler
12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg
12.30 Uhr - Aramäer Heilbronn - FV Löchgau
13.00 Uhr - VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken
13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
13.30 Uhr - SV Böblingen - 1. FC Altburg
14.00 Uhr - TSF Ditzingen - SV Germania Bietigheim
14.00 Uhr - TSG Schnaitheim - SV Mergelstetten
15.00 Uhr - FSV Schwaigern - FC Zuzenhausen II
15.00 Uhr - TSV Schwieberdingen - Stuttgarter Kickers
18.00 Uhr - FC Teningen - TuS Binzen
18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim
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