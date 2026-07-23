 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Die Testspiele am Wochenende in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim

11.00 Uhr - VfL Sindelfingen - SGV Heilbronn-Freiberg II

11.00 Uhr - TSV Schwaben Augsburg - SSV Ulm 1846 Fußball

11.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04

12.00 Uhr - SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd

13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen

13.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - Sport-Union Neckarsulm

13.30 Uhr - TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg

13.30 Uhr - TSV Essingen - SV Stuttgarter Kickers

13.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - Hamburger SV

14.00 Uhr - SV Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Breuningsweiler

14.00 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - SSV Jahn Regensburg

14.30 Uhr - GSV Pleidelsheim - SGV Heilbronn-Freiberg

15.00 Uhr - FSV Hollenbach - VfB Stuttgart

15.00 Uhr - FC 08 Villingen - Delay Sports Berlin

15.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - FV Illertissen

15.00 Uhr - SpVgg Satteldorf - SGM Oppenweiler/Sulzbach II

15.30 Uhr - VfB Stuttgart - FC St. Gallen

17.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Denzlingen

17.00 Uhr - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend - TSV Essingen

17.30 Uhr - VfL Pfullingen - Young Boys Reutlingen

18.00 Uhr - SC Vöhringen - TSV Kottern

13.40 Uhr - SV Aichstetten - SGM Tannheim/Aitrach

17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten

______________________________

Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TV Flein

11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang

11.00 Uhr - SpVgg Neckarelz - SGV Heilbronn-Freiberg

11.00 Uhr - FV Illertissen - SSV Reutlingen

11.00 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - SG Sindringen/Ernsbach

11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II

11.30 Uhr - TSVgg Plattenhardt - TSV Denkendorf

11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang

12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler

12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg

12.30 Uhr - Aramäer Heilbronn - FV Löchgau

13.00 Uhr - VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken

13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

13.30 Uhr - SV Böblingen - 1. FC Altburg

14.00 Uhr - TSF Ditzingen - SV Germania Bietigheim

14.00 Uhr - TSG Schnaitheim - SV Mergelstetten

15.00 Uhr - FSV Schwaigern - FC Zuzenhausen II

15.00 Uhr - TSV Schwieberdingen - Stuttgarter Kickers

18.00 Uhr - FC Teningen - TuS Binzen

18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________