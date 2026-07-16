Die Testspiele am Wochenende im Überblick

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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10.00 Uhr - SSG Ulm 99 - SV Sulmetingen
10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - 1. FC Rielasingen-Arlen
10.30 Uhr - SpVgg Neckarelz - FV Löchgau II
10.30 Uhr - SV Waldhausen - TSV Essingen
10.30 Uhr - SV Vogt - FC Wangen
11.00 Uhr - VfB Eppingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
11.00 Uhr - TV Erkheim - SV Reinstetten
11.30 Uhr - TuS Ergenzingen - 1. CfR Pforzheim
12.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - FC Union Heilbronn
12.00 Uhr - FV Illertissen II - SG Sonnenhof Großaspach
12.20 Uhr - VfB Friedrichshafen - SGV Heilbronn-Freiberg
13.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSG Backnang
13.00 Uhr - SG Sindringen/Ernsbach - SSV Schwäbisch Hall
13.00 Uhr - VfL Sindelfingen Ladies - SV Stuttgarter Kickers
13.00 Uhr - SV Zimmern - FC 1932 Pfaffenweiler
13.00 Uhr - FC Hüttisheim - SSV Ehingen-Süd
13.00 Uhr - VfB Stuttgart - FSV Mainz 05
13.30 Uhr - Ludwigshafener SC - SGV Heilbronn-Freiberg
14.00 Uhr - TSV Babenhausen - SC Türkgücü Ulm
14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - FSV Waiblingen
14.00 Uhr - TSG Öhringen - SV Stuttgarter Kickers
14.00 Uhr - TSGV Waldstetten - FV 08 Unterkochen
14.00 Uhr - SKV Rutesheim - VfB Stuttgart
14.00 Uhr - FC Holzhausen - TSG Tübingen
14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen
14.00 Uhr - TSV Neu-Ulm - SGV Heilbronn-Freiberg II
14.00 Uhr - SGM Schmeien/Sigmaringen - FV Germania Degerloch
14.00 Uhr - SV Vaihingen - SV Böblingen
14.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - VfB Stuttgart II
14.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - TSG 1899 Hoffenheim II
14.00 Uhr - SC Durbachtal - FC Teningen
14.30 Uhr - TSV Essingen - VfR Aalen
14.30 Uhr - FC Radolfzell - SGM Deißlingen/Lauffen
15.30 Uhr - FC Wangen - SC Admira Dornbirn
16.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - FC 08 Villingen
16.00 Uhr - SV Mietingen - Türkspor Neu-Ulm
16.00 Uhr - TSV Riedlingen - TSG Upfingen
16.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - Spvgg 06 Trossingen
16.30 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
17.00 Uhr - FC Königsfeld - Türkischer SV Singen
17.00 Uhr - TSV Berg - FV Illertissen II
17.00 Uhr - SV Ochsenhausen - FV Olympia Laupheim
17.00 Uhr - SV Tüngental - VfR Heilbronn
17.00 Uhr - ASV Botnang - Calcio Leinfelden-Echterdingen
17.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler - SV Maierhöfen/Grünenbach
17.00 Uhr - TV Pflugfelden - SG Hirschlanden / Heimerdingen
17.30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
19.00 Uhr - FC Härtsfeld - Sportfreunde Dorfmerkingen II
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11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TSV Schmiden
11.00 Uhr - FC Grosselfingen - VfR Sulz
11.00 Uhr - TSV Bernhausen - SGM Dettingen/Glems
11.00 Uhr - SG Baustetten / Mietingen - FV Illertissen II
11.30 Uhr - FC Rot - SG HD-Kirchheim
12.00 Uhr - SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. - TSG Öhringen
12.00 Uhr - TSV Eschach - SV Denkingen 1969
12.00 Uhr - FC Stätzling - 1. FC Normannia Gmünd
12.30 Uhr - VfL Sindelfingen - SV Croatia Reutlingen
13.00 Uhr - FC Zuzenhausen II - VfR Mannheim
13.00 Uhr - TSV Berg - SGV Heilbronn-Freiberg
14.00 Uhr - SSV Aalen - TSV Gaildorf
14.00 Uhr - TSV Bad Boll - SV Fellbach
14.00 Uhr - VfL Pfullingen - SV Böblingen
14.00 Uhr - SV Niederschopfheim - Bahlinger SC
14.00 Uhr - SV Deckenpfronn - Sportfreunde Gechingen
14.00 Uhr - SV Althengstett - TSV Heimerdingen 1910
14.30 Uhr - TSG Balingen - VfB Stuttgart
14.30 Uhr - FSV Schwaigern - SV Germania Bietigheim
14.45 Uhr - VfB Bühl - SV Oberachern
15.00 Uhr - TSV Hildrizhausen - SpVgg Holzgerlingen
15.00 Uhr - SSV Ulm 1846 - FC Bayern München II
15.00 Uhr - SV Stuttgarter Kickers - SGV Heilbronn-Freiberg
15.00 Uhr - TSV Nellmersbach - TV Oeffingen
15.00 Uhr - FC 07 Furtwangen - SV Seedorf
15.00 Uhr - SV Fellbach - SG Schorndorf
15.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - AC Catania Kirchheim
15.30 Uhr - SG Empfingen - Young Boys Reutlingen
16.00 Uhr - FC Esslingen - SV Ebersbach/Fils
16.00 Uhr - TSV Bad Boll - SG Schorndorf
16.00 Uhr - FV Löchgau - FSV Friedrichshaller SV
16.00 Uhr - SV Sinzheim - SV Oberachern
17.00 Uhr - VfR Gommersdorf - FSV Hollenbach
17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - FC Rottenburg
17.30 Uhr - SpVgg Neckarelz - FSV Hollenbach
17.30 Uhr - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - VfR Heilbronn
18.00 Uhr - TSV Essingen - SGM Lautern-Essingen
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