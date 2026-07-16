 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Die Testspiele am Wochenende im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

10.00 Uhr - SSG Ulm 99 - SV Sulmetingen

10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - 1. FC Rielasingen-Arlen

10.30 Uhr - SpVgg Neckarelz - FV Löchgau II

10.30 Uhr - SV Waldhausen - TSV Essingen

10.30 Uhr - SV Vogt - FC Wangen

11.00 Uhr - VfB Eppingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

11.00 Uhr - TV Erkheim - SV Reinstetten

11.30 Uhr - TuS Ergenzingen - 1. CfR Pforzheim

12.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - FC Union Heilbronn

12.00 Uhr - FV Illertissen II - SG Sonnenhof Großaspach

12.20 Uhr - VfB Friedrichshafen - SGV Heilbronn-Freiberg

13.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSG Backnang

13.00 Uhr - SG Sindringen/Ernsbach - SSV Schwäbisch Hall

13.00 Uhr - VfL Sindelfingen Ladies - SV Stuttgarter Kickers

13.00 Uhr - SV Zimmern - FC 1932 Pfaffenweiler

13.00 Uhr - FC Hüttisheim - SSV Ehingen-Süd

13.00 Uhr - VfB Stuttgart - FSV Mainz 05

13.30 Uhr - Ludwigshafener SC - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - TSV Babenhausen - SC Türkgücü Ulm

14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - FSV Waiblingen

14.00 Uhr - TSG Öhringen - SV Stuttgarter Kickers

14.00 Uhr - TSGV Waldstetten - FV 08 Unterkochen

14.00 Uhr - SKV Rutesheim - VfB Stuttgart

14.00 Uhr - FC Holzhausen - TSG Tübingen

14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen

14.00 Uhr - TSV Neu-Ulm - SGV Heilbronn-Freiberg II

14.00 Uhr - SGM Schmeien/Sigmaringen - FV Germania Degerloch

14.00 Uhr - SV Vaihingen - SV Böblingen

14.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - VfB Stuttgart II

14.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - TSG 1899 Hoffenheim II

14.00 Uhr - SC Durbachtal - FC Teningen

14.30 Uhr - TSV Essingen - VfR Aalen

14.30 Uhr - FC Radolfzell - SGM Deißlingen/Lauffen

15.30 Uhr - FC Wangen - SC Admira Dornbirn

16.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - FC 08 Villingen

16.00 Uhr - SV Mietingen - Türkspor Neu-Ulm

16.00 Uhr - TSV Riedlingen - TSG Upfingen

16.00 Uhr - BSV 07 Schwenningen - Spvgg 06 Trossingen

16.30 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

17.00 Uhr - FC Königsfeld - Türkischer SV Singen

17.00 Uhr - TSV Berg - FV Illertissen II

17.00 Uhr - SV Ochsenhausen - FV Olympia Laupheim

17.00 Uhr - SV Tüngental - VfR Heilbronn

17.00 Uhr - ASV Botnang - Calcio Leinfelden-Echterdingen

17.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler - SV Maierhöfen/Grünenbach

17.00 Uhr - TV Pflugfelden - SG Hirschlanden / Heimerdingen

17.30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

19.00 Uhr - FC Härtsfeld - Sportfreunde Dorfmerkingen II

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TSV Schmiden

11.00 Uhr - FC Grosselfingen - VfR Sulz

11.00 Uhr - TSV Bernhausen - SGM Dettingen/Glems

11.00 Uhr - SG Baustetten / Mietingen - FV Illertissen II

11.30 Uhr - FC Rot - SG HD-Kirchheim

12.00 Uhr - SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. - TSG Öhringen

12.00 Uhr - TSV Eschach - SV Denkingen 1969

12.00 Uhr - FC Stätzling - 1. FC Normannia Gmünd

12.30 Uhr - VfL Sindelfingen - SV Croatia Reutlingen

13.00 Uhr - FC Zuzenhausen II - VfR Mannheim

13.00 Uhr - TSV Berg - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - SSV Aalen - TSV Gaildorf

14.00 Uhr - TSV Bad Boll - SV Fellbach

14.00 Uhr - VfL Pfullingen - SV Böblingen

14.00 Uhr - SV Niederschopfheim - Bahlinger SC

14.00 Uhr - SV Deckenpfronn - Sportfreunde Gechingen

14.00 Uhr - SV Althengstett - TSV Heimerdingen 1910

14.30 Uhr - TSG Balingen - VfB Stuttgart

14.30 Uhr - FSV Schwaigern - SV Germania Bietigheim

14.45 Uhr - VfB Bühl - SV Oberachern

15.00 Uhr - TSV Hildrizhausen - SpVgg Holzgerlingen

15.00 Uhr - SSV Ulm 1846 - FC Bayern München II

15.00 Uhr - SV Stuttgarter Kickers - SGV Heilbronn-Freiberg

15.00 Uhr - TSV Nellmersbach - TV Oeffingen

15.00 Uhr - FC 07 Furtwangen - SV Seedorf

15.00 Uhr - SV Fellbach - SG Schorndorf

15.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - AC Catania Kirchheim

15.30 Uhr - SG Empfingen - Young Boys Reutlingen

16.00 Uhr - FC Esslingen - SV Ebersbach/Fils

16.00 Uhr - TSV Bad Boll - SG Schorndorf

16.00 Uhr - FV Löchgau - FSV Friedrichshaller SV

16.00 Uhr - SV Sinzheim - SV Oberachern

17.00 Uhr - VfR Gommersdorf - FSV Hollenbach

17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - FC Rottenburg

17.30 Uhr - SpVgg Neckarelz - FSV Hollenbach

17.30 Uhr - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - VfR Heilbronn

18.00 Uhr - TSV Essingen - SGM Lautern-Essingen

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