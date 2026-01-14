 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Die Testspiele am Mittwoch: TSV Merklingen gewinnt

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Testspiele am Mittwoch, 14. Januar

TSV Merklingen – SV Neuhausen (Pforzh.) 3:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Euron Beqiri (49.), 2:0 Dzanan Mehicevic (76.), 3:0 Emmanuel Alonso Garcia (87.)

Testspiele am Donnerstag, 15. Januar

19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Ensingen

19.00 Uhr - FC Marbach - SKV Eglosheim

19.45 Uhr - Spvgg Renningen - TSV Kleinglattbach

Testspiele am Samstag, 17. Januar

13.00 Uhr - VfB Stuttgart Frauen - FC St. Gallen Frauen

13.00 Uhr - SSV Reutlingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

14.00 Uhr - TSG Backnang - TSG Balingen

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen

14.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - FC Esslingen

14.00 Uhr - VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher

14.00 Uhr - FSV Hollenbach - FC Würzburger Kickers

14.30 Uhr - VfR Aalen - FV Spfr. Neuhausen

14.30 Uhr - FC Radolfzell - SV Zimmern

