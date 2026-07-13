 2026-07-13T06:53:08.767Z

Allgemeines

Die Testspiele aller Oberligisten am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 1

Die neue Saison ist nicht mehr weit weg und so stehen die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die württembergischen Teams haben dafür wieder spannende Tests am Wochenende geplant. FuPa wirft den Blick auf alle angesetzten Testspiele am Wochenende.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

TSG Balingen

Gestern, 13:45 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
2
1

____________________________________

SSV Reutlingen

Sa., 11.07.2026, 13:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
0
2
Abpfiff

____________________________________

1. FC Normannia Gmünd

Sa., 11.07.2026, 14:30 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1
2

____________________________________

FV Ravensburg

Sa., 11.07.2026, 14:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
0
2
Abpfiff

____________________________________

TSV Essingen

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
4
0
Abpfiff

____________________________________

TSG Backnang

Sa., 11.07.2026, 12:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
0
3

Gestern, 12:00 Uhr
SSV Steinach-Reichenbach
SSV Steinach-ReichenbachSteinach-Re.
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
0
9

____________________________________

Türkspor Neckarsulm

Sa., 11.07.2026, 17:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
1
3
Abpfiff

____________________________________

Young Boys Reutlingen

Gestern, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
6
1
Abpfiff

____________________________________

FC Holzhausen

Gestern, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
2
1

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________