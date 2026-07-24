Die Testspiele aller Oberligisten am Wochenende

Die neue Saison ist nicht mehr weit weg und so stehen die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die württembergischen Teams haben dafür wieder spannende Tests am Wochenende geplant. FuPa wirft den Blick auf alle angesetzten Testspiele am Wochenende.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________