 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Die Testspiele aller Oberligisten am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Verbandsliga
LL Südbaden - 3
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV

Die neue Saison ist nicht mehr weit weg und so stehen die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die württembergischen Teams haben dafür wieder spannende Tests am Wochenende geplant. FuPa wirft den Blick auf alle angesetzten Testspiele am Wochenende.

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TSG Balingen

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SSV Reutlingen

Morgen, 17:30 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC 08 Homburg
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
17:30live

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1. FC Normannia Gmünd

Morgen, 12:00 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
12:00

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FV Ravensburg

Mi., 22.07.2026, 19:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC 08 Homburg
2
3
Abpfiff

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TSV Essingen

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
13:30

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TSG Backnang

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Türkspor Neckarsulm

Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
19:00

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Young Boys Reutlingen

Morgen, 17:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
17:30

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FC Holzhausen

Heute, 18:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
18:30

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