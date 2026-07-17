 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Die Testspiele aller Oberligisten am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
Landesliga Südwest
VL Südbaden
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV

Die neue Saison ist nicht mehr weit weg und so stehen die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die württembergischen Teams haben dafür wieder spannende Tests am Wochenende geplant. FuPa wirft den Blick auf alle angesetzten Testspiele am Wochenende.

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TSG Balingen

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SSV Reutlingen

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
14:00

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1. FC Normannia Gmünd

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00live

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FV Ravensburg

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
19:00

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TSV Essingen

Morgen, 10:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
Abgesagt

Morgen, 10:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
10:30

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TSG Backnang

Morgen, 13:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
13:00

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Türkspor Neckarsulm

Morgen, 12:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
12:00

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Young Boys Reutlingen

Heute, 18:00 Uhr
SC Konstanz-Wollmatingen
SC Konstanz-WollmatingenKonstanz-Wm.
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
18:00

So., 19.07.2026, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
15:30

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FC Holzhausen

Di., 21.07.2026, 19:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
19:00

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