 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Die Testspiele aller Oberligisten am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die neue Saison ist nicht mehr weit weg und so stehen die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Die württembergischen Teams haben dafür wieder spannende Tests am Wochenende geplant. FuPa wirft den Blick auf alle angesetzten Testspiele am Wochenende.

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TSG Balingen

So., 12.07.2026, 13:45 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
13:45

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SSV Reutlingen

Morgen, 13:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
13:30

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1. FC Normannia Gmünd

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
14:30live

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FV Ravensburg

Morgen, 14:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensburg
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

____________________________________

TSV Essingen

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
15:00

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TSG Backnang

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
12:00live

So., 12.07.2026, 12:00 Uhr
SSV Steinach-Reichenbach
SSV Steinach-ReichenbachSteinach-Re.
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
12:00

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Türkspor Neckarsulm

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürkspor Neckarsulm
15:00

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Young Boys Reutlingen

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
14:00

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FC Holzhausen

Nächstes Testpiel:

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
14:00

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