Die Testspiel-Übersicht der Oberliga Niedersachsen

Die kommenden Wochen stehen für alle Vereine der Oberliga Niedersachsen im Zeichen der Testspiele. In Freundschafts- und Vorbereitungsspielen nutzen die Mannschaften die Gelegenheit, neue Taktiken auszuprobieren, Spieler zu testen und sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Partien bieten spannende Einblicke in Form und Leistungsstand der Teams und sorgen für erste Highlights in der Saisonvorbereitung.
18.01.26, 15:00: STK Eilvese - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
24.01.26, 14:00: SC RW Maaslingen - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
28.01.26, 18:30: Hannover 96 (U19) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
04.02.26, 20:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
08.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
11.02.26, 19:00: TSV Kirchdorf - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
17.01.26, 13:00: SV Atlas Delmenhorst - TV Eiche Horn
24.01.26, 14:00: BW Lohne - SV Atlas Delmenhorst
31.01.26, 13:00: VfB Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst
05.02.26, 19:30: VFL Stenum - SV Atlas Delmenhorst
08.02.26, 15:00: VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst
17.01.26, 13:00: TUS Bersenbrück - SV Meppen
24.01.26, 13:00: 1. FC Gievenbeck - TUS Bersenbrück
31.01.26, 13:00: SSV Jeddeloh - TUS Bersenbrück
07.02.26, 13:00: TUS Bersenbrück - BSV Kickers Emden
10.02.26, 19:30: TUS Bersenbrück - 1.FCR 09 Bramsche
14.02.26, 13:00: TUS Bersenbrück - SV Werder Bremen II
18.01.26, 13:00: SC Spelle-Venhaus - DJK Wacker Mecklenbeck
25.01.26, 15:00: SuS Neuenkirchen - SC Spelle-Venhaus
07.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - SV Eintracht Ahaus
14.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - FC Schüttorf 09
18.01.26, 14:00: Brinkumer SV - SV Wilhelmshaven
24.01.26, 13:00: SV Wilhelmshaven - BSV Kickers Emden
25.01.26, 14:00: BW Lohne II - SV Wilhelmshaven
28.01.26, 20:00: Heidmühler FC - SV Wilhelmshaven
31.01.26, 14:00: FC Union 60 - SV Wilhelmshaven
04.02.26, 19:30: SV GW Mühlen - SV Wilhelmshaven
18.01.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - DSC Arminia Bielefeld U21
24.01.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - Bovender SV
31.01.26, 14:00: SV Hemelingen - VfV Borussia 06 Hildesheim
08.02.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - FSV Schöningen
24.01.26, 13:00: Niendorf - Heeslinger SC
31.01.26, 14:00: Heeslinger SC - Altona 93
07.02.26, 16:00: SV Ahlerstedt/Ottendorf - Heeslinger SC
14.02.26, 15:00: TV Jahn Schneverdingen - Heeslinger SC
07.02.26, 14:30: SV Meppen II - SV Bevern
18.01.26, 14:00: SC Preußen Münster II - BSV Rehden
24.01.26, 13:00: VfL Wildeshausen - BSV Rehden
31.01.26, 14:00: SV GW Mühlen - BSV Rehden
08.02.26, 12:00: OSC Bremerhaven - BSV Rehden
18.01.26, 13:00: Buchholz - Lüneburger Sport-Klub Hansa
24.01.26, 14:30: SV Thüle - Lüneburger Sport-Klub Hansa
28.01.26, 19:30: Vorw. Wacker - Lüneburger Sport-Klub Hansa
03.02.26, 20:00: TV Jahn Schneverdingen - Lüneburger Sport-Klub Hansa
07.02.26, 14:00: Bremer SV - Lüneburger Sport-Klub Hansa
15.02.26, 15:00: SV Ahlerstedt/Ottendorf - Lüneburger Sport-Klub Hansa
01.02.26, 12:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - FC Verden 04
07.02.26, 13:00: SSV Jeddeloh - FC Verden 04
24.01.26, 14:00: BFC Dynamo - Eintracht Braunschweig II
31.01.26, 12:30: Eintracht Braunschweig II - SSV Vorsfelde
05.02.26, 15:30: Eintracht Braunschweig II - F.C. Hansa Rostock U23
07.02.26, 15:30: Eintracht Braunschweig II - HSC Hannover
24.01.26, 14:00:HSC Hannover - MTV Wolfenbüttel
31.01.26, 14:00: MTV Wolfenbüttel - FSV Schöningen
04.02.26, 18:30: MTV Wolfenbüttel - FT Braunschweig
07.02.26, 14:00: MTV Wolfenbüttel - SSV Vorsfelde
18.01.26, 13:15: SV Rödinghausen II - TSV Wetschen
24.01.26, 13:00: SSV Jeddeloh - TSV Wetschen
24.01.26, 14:00: FC Einheit Wernigerode - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg
31.01.26, 13:00: FC Germania Bleckenstedt - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg
07.02.26, 14:00: U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg - SV Bavenstedt
21.01.26, 19:30: SV Holthausen Biene - BW Lohne
27.01.26, 19:30: FC Eintracht Rheine - SV Holthausen Biene
31.01.26, 10:00: SV Holthausen Biene - SV Eintracht Nordhorn
07.02.26, 15:30: SV Holthausen Biene - SF Schwefingen
11.02.26, 19:30: SV Vorwärts Nordhorn - SV Holthausen Biene
14.02.26, 14:30: SV Eintracht Ahaus - SV Holthausen Biene