 2026-01-08T07:20:55.336Z

Allgemeines
– Foto: Horst Vogler

Die Testspiel-Übersicht der Oberliga Niedersachsen

Alle Mannschaften prüfen ihre Form

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
Lüneburg SK
Spelle-Venh.
SV Meppen II
Rehden

Die kommenden Wochen stehen für alle Vereine der Oberliga Niedersachsen im Zeichen der Testspiele. In Freundschafts- und Vorbereitungsspielen nutzen die Mannschaften die Gelegenheit, neue Taktiken auszuprobieren, Spieler zu testen und sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Partien bieten spannende Einblicke in Form und Leistungsstand der Teams und sorgen für erste Highlights in der Saisonvorbereitung.

1. FC Germania Egestorf-Langreder

18.01.26, 15:00: STK Eilvese - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
24.01.26, 14:00: SC RW Maaslingen - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
28.01.26, 18:30: Hannover 96 (U19) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
04.02.26, 20:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
08.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
11.02.26, 19:00: TSV Kirchdorf - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

SV Atlas Delmenhorst

17.01.26, 13:00: SV Atlas Delmenhorst - TV Eiche Horn
24.01.26, 14:00: BW Lohne - SV Atlas Delmenhorst
31.01.26, 13:00: VfB Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst
05.02.26, 19:30: VFL Stenum - SV Atlas Delmenhorst
08.02.26, 15:00: VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst

TUS Bersenbrück

17.01.26, 13:00: TUS Bersenbrück - SV Meppen
24.01.26, 13:00: 1. FC Gievenbeck - TUS Bersenbrück
31.01.26, 13:00: SSV Jeddeloh - TUS Bersenbrück
07.02.26, 13:00: TUS Bersenbrück - BSV Kickers Emden
10.02.26, 19:30: TUS Bersenbrück - 1.FCR 09 Bramsche
14.02.26, 13:00: TUS Bersenbrück - SV Werder Bremen II

SC Spelle-Venhaus

18.01.26, 13:00: SC Spelle-Venhaus - DJK Wacker Mecklenbeck
25.01.26, 15:00: SuS Neuenkirchen - SC Spelle-Venhaus
07.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - SV Eintracht Ahaus
14.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - FC Schüttorf 09

SV Wilhemlshaven

18.01.26, 14:00: Brinkumer SV - SV Wilhelmshaven
24.01.26, 13:00: SV Wilhelmshaven - BSV Kickers Emden
25.01.26, 14:00: BW Lohne II - SV Wilhelmshaven
28.01.26, 20:00: Heidmühler FC - SV Wilhelmshaven
31.01.26, 14:00: FC Union 60 - SV Wilhelmshaven
04.02.26, 19:30: SV GW Mühlen - SV Wilhelmshaven

VfV Borussia 06 Hildesheim

18.01.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - DSC Arminia Bielefeld U21
24.01.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - Bovender SV
31.01.26, 14:00: SV Hemelingen - VfV Borussia 06 Hildesheim
08.02.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim - FSV Schöningen

Heeslinger SC

24.01.26, 13:00: Niendorf - Heeslinger SC
31.01.26, 14:00: Heeslinger SC - Altona 93
07.02.26, 16:00: SV Ahlerstedt/Ottendorf - Heeslinger SC
14.02.26, 15:00: TV Jahn Schneverdingen - Heeslinger SC

SV Meppen II

07.02.26, 14:30: SV Meppen II - SV Bevern

BSV Rehden

18.01.26, 14:00: SC Preußen Münster II - BSV Rehden
24.01.26, 13:00: VfL Wildeshausen - BSV Rehden
31.01.26, 14:00: SV GW Mühlen - BSV Rehden
08.02.26, 12:00: OSC Bremerhaven - BSV Rehden

Lüneburger Sport-Klub Hansa

18.01.26, 13:00: Buchholz - Lüneburger Sport-Klub Hansa
24.01.26, 14:30: SV Thüle - Lüneburger Sport-Klub Hansa
28.01.26, 19:30: Vorw. Wacker - Lüneburger Sport-Klub Hansa
03.02.26, 20:00: TV Jahn Schneverdingen - Lüneburger Sport-Klub Hansa
07.02.26, 14:00: Bremer SV - Lüneburger Sport-Klub Hansa
15.02.26, 15:00: SV Ahlerstedt/Ottendorf - Lüneburger Sport-Klub Hansa

FC Verden 04

01.02.26, 12:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - FC Verden 04
07.02.26, 13:00: SSV Jeddeloh - FC Verden 04

Eintracht Braunschweig II

24.01.26, 14:00: BFC Dynamo - Eintracht Braunschweig II
31.01.26, 12:30: Eintracht Braunschweig II - SSV Vorsfelde
05.02.26, 15:30: Eintracht Braunschweig II - F.C. Hansa Rostock U23
07.02.26, 15:30: Eintracht Braunschweig II - HSC Hannover

MTV Wolfenbüttel

24.01.26, 14:00:HSC Hannover - MTV Wolfenbüttel
31.01.26, 14:00: MTV Wolfenbüttel - FSV Schöningen
04.02.26, 18:30: MTV Wolfenbüttel - FT Braunschweig
07.02.26, 14:00: MTV Wolfenbüttel - SSV Vorsfelde

TSV Wetschen

18.01.26, 13:15: SV Rödinghausen II - TSV Wetschen
24.01.26, 13:00: SSV Jeddeloh - TSV Wetschen

U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg

24.01.26, 14:00: FC Einheit Wernigerode - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg
31.01.26, 13:00: FC Germania Bleckenstedt - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg
07.02.26, 14:00: U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg - SV Bavenstedt

SV Holthausen Biene

21.01.26, 19:30: SV Holthausen Biene - BW Lohne
27.01.26, 19:30: FC Eintracht Rheine - SV Holthausen Biene
31.01.26, 10:00: SV Holthausen Biene - SV Eintracht Nordhorn
07.02.26, 15:30: SV Holthausen Biene - SF Schwefingen
11.02.26, 19:30: SV Vorwärts Nordhorn - SV Holthausen Biene
14.02.26, 14:30: SV Eintracht Ahaus - SV Holthausen Biene

Aufrufe: 08.1.2026, 12:56 Uhr
redAutor