Allgemeines
– Foto: Detlev Drobeck

Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Weser-Ems

Vorbereitung auf die Rückrunde: Alle Testspiele der Landesliga Weser-Ems im Überblick

Nach der Winterpause starten die Teams der Landesliga Weser-Ems in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Die angesetzten Testspiele geben den Teams die Chance, sich einzuspielen, neue Taktiken zu testen und den Rückrundenstart optimal vorzubereiten.

SV GW Mühlen

31.01.26, 14:00: SV GW Mühlen - BSV Rehden
04.02.26, 19:30: SV GW Mühlen - SV Wilhelmshaven
07.02.26, 14:00: SV GW Mühlen - SV Hansa Friesoythe
21.02.26, 17:00: SV GW Mühlen - VfL Wildeshausen
01.03.26, 14:00: SV GW Mühlen - VFL Stenum

SC BW 94 Papenburg

31.01.26, 14:00: SC BW 94 Papenburg - GVO Oldenburg
06.02.26, 20:00: SC BW 94 Papenburg - TuS Pewsum
07.02.26, 13:30: SC BW 94 Papenburg - TuRa 07 Westrhauderfehn
18.02.26, 19:30: SC BW 94 Papenburg - SF Schwefingen
28.02.26, 16:00: SC BW 94 Papenburg - SV Union Lohne

SV Vorwärts Nordhorn

08.02.26, 12:00: SV Vorwärts Nordhorn - SV Mesum
11.02.26, 19:30: SV Vorwärts Nordhorn - SV Holthausen Biene
14.02.26, 12:00: SV Vorwärts Nordhorn - SV Burgsteinfurt
01.03.26, 12:00: SV Olympia Laxten - SV Vorwärts Nordhorn

SV Bevern

30.01.26, 19:30: SV Holdorf - SV Bevern
03.02.26, 19:30: SV Thüle - SV Bevern
07.02.26, 14:30: SV Meppen II - SV Bevern
11.02.26, 19:30: VfL Oythe - SV Bevern
22.02.26, 13:00: RW Damme - SV Bevern

BV Garrel

07.02.26, 14:00: BV Garrel - Wilhelmshavener SC Frisia
17.02.26, 19:15: BV Garrel - BSV Rehden
21.02.26, 14:00: BV Garrel - VfL Oythe

SC Melle 03

31.01.26, 16:00: SC Melle 03 - SV Bad Rothenfelde
05.02.26, 19:30: SV Rödinghausen II - SC Melle 03
07.02.26, 14:00: SpVg Emsdetten 05 - SC Melle 03
11.02.26, 19:30: SV Viktoria Gesmold - SC Melle 03
14.02.26, 14:00: SC Melle 03 - SC Herford
20.02.26, 19:15: SV Bad Laer - SC Melle 03

SV Eintracht Nordhorn

31.01.26, 10:00: SV Holthausen Biene - SV Eintracht Nordhorn
06.02.26, 19:00: BW Lohne - SV Eintracht Nordhorn
15.02.26, 12:00: SF Schwefingen - SV Eintracht Nordhorn

VfL Oldenburg

31.01.26, 14:00: VfL Oldenburg - SV Hansa Friesoythe
08.02.26, 15:00: VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst
11.02.26, 20:00: Wilhelmshavener SC Frisia - VfL Oldenburg
13.02.26, 19:30: VfL Oldenburg - GVO Oldenburg
21.02.26, 14:00: VfL Oldenburg - VFL Stenum
28.02.26, 14:00: VfL Oldenburg - SV Drochtersen/Assel II

FC Schüttorf 09

07.02.26, 16:00: FC Schüttorf 09 - ASV Altenlingen
11.02.26, 20:00: FC Schüttorf 09 - SC Altenrheine
14.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - FC Schüttorf 09
21.02.26, 16:00: FC Schüttorf 09 - TVC ´28 Tubbergen

TV Dinklage

11.02.26, 19:30: RW Damme - TV Dinklage
14.02.26, 14:00: BW Hollage - TV Dinklage
18.02.26, 20:00: SV Falke Steinfeld - TV Dinklage
21.02.26, 15:30: SV Holdorf - TV Dinklage

BW Lohne II

25.01.26, 14:00: BW Lohne II - SV Wilhelmshaven
31.01.26, 13:30: BW Lohne II - SG Warnemünde
07.02.26, 14:00: BW Lohne II - SV Molbergen
15.02.26, 16:00: BW Lohne II - SV Altenoythe
17.02.26, 19:30: SV Bad Rothenfelde - BW Lohne II
21.02.26, 14:00: BW Lohne II - SW Osterfeine
22.02.26, 20:00: BW Lohne II - Amasyaspor Lohne

GW Firrel

25.01.26, 14:00: TuS Westerloy - GW Firrel
31.01.26, 15:00: TuS Strudden - GW Firrel
06.02.26, 19:30: TSV Lammertsfehn - GW Firrel
08.02.26, 11:00: TuS Obenstrohe - GW Firrel
15.02.26, 13:30: SV BW Borssum - GW Firrel
20.02.26, 19:30: SV Concordia Ihrhove - GW Firrel

SV Brake

24.01.26, 13:00: VfB Oldenburg - SV Brake
30.01.26, 20:00: SV Brake - SG Aumund-Vegesack
08.02.26, 15:00: SV Brake - SV BW Borssum
12.02.26, 20:00: SV Brake - 1.FC Nordenham
15.02.26, 14:00: SV Brake - VfL Oldenburg II
22.02.26, 14:00: SV Brake - SV BW Bornreihe

TuS Esens

01.02.26, 14:00: TuS Esens - SV Wallinghausen
07.02.26, 15:00: TuS Esens - GVO Oldenburg
14.02.26, 14:00: FC Norden - TuS Esens
15.02.26, 14:00: TuS Esens - SV Hage
18.02.26, 20:00: Wilhelmshavener SC Frisia - TuS Esens
21.02.26, 16:00: TuS Esens - TuS Pewsum

SFN Vechta

24.01.26, 15:00: Harburger SC 1. - SFN Vechta
06.02.26, 19:00: SV Falke Steinfeld - SFN Vechta
13.02.26, 19:00: VfL Oythe - SFN Vechta
21.02.26, 14:00: GW Brockdorf - SFN Vechta
22.02.26, 16:30: SFN Vechta - SC Twistringen

VfR Voxtrup

31.01.26, 14:00: TuS Dielingen - VfR Voxtrup
06.02.26, 19:00: SSC Dodesheide - VfR Voxtrup
13.02.26, 19:30: FC Preußen Espelkamp - VfR Voxtrup
21.02.26, 14:00: SF Lechtingen - VfR Voxtrup
24.02.26, 19:30: TuS Hilter - VfR Voxtrup

