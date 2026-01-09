Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Weser-Ems

Nach der Winterpause starten die Teams der Landesliga Weser-Ems in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Die angesetzten Testspiele geben den Teams die Chance, sich einzuspielen, neue Taktiken zu testen und den Rückrundenstart optimal vorzubereiten.
31.01.26, 14:00: SV GW Mühlen - BSV Rehden
04.02.26, 19:30: SV GW Mühlen - SV Wilhelmshaven
07.02.26, 14:00: SV GW Mühlen - SV Hansa Friesoythe
21.02.26, 17:00: SV GW Mühlen - VfL Wildeshausen
01.03.26, 14:00: SV GW Mühlen - VFL Stenum
31.01.26, 14:00: SC BW 94 Papenburg - GVO Oldenburg
06.02.26, 20:00: SC BW 94 Papenburg - TuS Pewsum
07.02.26, 13:30: SC BW 94 Papenburg - TuRa 07 Westrhauderfehn
18.02.26, 19:30: SC BW 94 Papenburg - SF Schwefingen
28.02.26, 16:00: SC BW 94 Papenburg - SV Union Lohne
08.02.26, 12:00: SV Vorwärts Nordhorn - SV Mesum
11.02.26, 19:30: SV Vorwärts Nordhorn - SV Holthausen Biene
14.02.26, 12:00: SV Vorwärts Nordhorn - SV Burgsteinfurt
01.03.26, 12:00: SV Olympia Laxten - SV Vorwärts Nordhorn
30.01.26, 19:30: SV Holdorf - SV Bevern
03.02.26, 19:30: SV Thüle - SV Bevern
07.02.26, 14:30: SV Meppen II - SV Bevern
11.02.26, 19:30: VfL Oythe - SV Bevern
22.02.26, 13:00: RW Damme - SV Bevern
07.02.26, 14:00: BV Garrel - Wilhelmshavener SC Frisia
17.02.26, 19:15: BV Garrel - BSV Rehden
21.02.26, 14:00: BV Garrel - VfL Oythe
31.01.26, 16:00: SC Melle 03 - SV Bad Rothenfelde
05.02.26, 19:30: SV Rödinghausen II - SC Melle 03
07.02.26, 14:00: SpVg Emsdetten 05 - SC Melle 03
11.02.26, 19:30: SV Viktoria Gesmold - SC Melle 03
14.02.26, 14:00: SC Melle 03 - SC Herford
20.02.26, 19:15: SV Bad Laer - SC Melle 03
31.01.26, 10:00: SV Holthausen Biene - SV Eintracht Nordhorn
06.02.26, 19:00: BW Lohne - SV Eintracht Nordhorn
15.02.26, 12:00: SF Schwefingen - SV Eintracht Nordhorn
31.01.26, 14:00: VfL Oldenburg - SV Hansa Friesoythe
08.02.26, 15:00: VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst
11.02.26, 20:00: Wilhelmshavener SC Frisia - VfL Oldenburg
13.02.26, 19:30: VfL Oldenburg - GVO Oldenburg
21.02.26, 14:00: VfL Oldenburg - VFL Stenum
28.02.26, 14:00: VfL Oldenburg - SV Drochtersen/Assel II
07.02.26, 16:00: FC Schüttorf 09 - ASV Altenlingen
11.02.26, 20:00: FC Schüttorf 09 - SC Altenrheine
14.02.26, 14:00: SC Spelle-Venhaus - FC Schüttorf 09
21.02.26, 16:00: FC Schüttorf 09 - TVC ´28 Tubbergen
11.02.26, 19:30: RW Damme - TV Dinklage
14.02.26, 14:00: BW Hollage - TV Dinklage
18.02.26, 20:00: SV Falke Steinfeld - TV Dinklage
21.02.26, 15:30: SV Holdorf - TV Dinklage
25.01.26, 14:00: BW Lohne II - SV Wilhelmshaven
31.01.26, 13:30: BW Lohne II - SG Warnemünde
07.02.26, 14:00: BW Lohne II - SV Molbergen
15.02.26, 16:00: BW Lohne II - SV Altenoythe
17.02.26, 19:30: SV Bad Rothenfelde - BW Lohne II
21.02.26, 14:00: BW Lohne II - SW Osterfeine
22.02.26, 20:00: BW Lohne II - Amasyaspor Lohne
25.01.26, 14:00: TuS Westerloy - GW Firrel
31.01.26, 15:00: TuS Strudden - GW Firrel
06.02.26, 19:30: TSV Lammertsfehn - GW Firrel
08.02.26, 11:00: TuS Obenstrohe - GW Firrel
15.02.26, 13:30: SV BW Borssum - GW Firrel
20.02.26, 19:30: SV Concordia Ihrhove - GW Firrel
24.01.26, 13:00: VfB Oldenburg - SV Brake
30.01.26, 20:00: SV Brake - SG Aumund-Vegesack
08.02.26, 15:00: SV Brake - SV BW Borssum
12.02.26, 20:00: SV Brake - 1.FC Nordenham
15.02.26, 14:00: SV Brake - VfL Oldenburg II
22.02.26, 14:00: SV Brake - SV BW Bornreihe
01.02.26, 14:00: TuS Esens - SV Wallinghausen
07.02.26, 15:00: TuS Esens - GVO Oldenburg
14.02.26, 14:00: FC Norden - TuS Esens
15.02.26, 14:00: TuS Esens - SV Hage
18.02.26, 20:00: Wilhelmshavener SC Frisia - TuS Esens
21.02.26, 16:00: TuS Esens - TuS Pewsum
24.01.26, 15:00: Harburger SC 1. - SFN Vechta
06.02.26, 19:00: SV Falke Steinfeld - SFN Vechta
13.02.26, 19:00: VfL Oythe - SFN Vechta
21.02.26, 14:00: GW Brockdorf - SFN Vechta
22.02.26, 16:30: SFN Vechta - SC Twistringen
31.01.26, 14:00: TuS Dielingen - VfR Voxtrup
06.02.26, 19:00: SSC Dodesheide - VfR Voxtrup
13.02.26, 19:30: FC Preußen Espelkamp - VfR Voxtrup
21.02.26, 14:00: SF Lechtingen - VfR Voxtrup
24.02.26, 19:30: TuS Hilter - VfR Voxtrup