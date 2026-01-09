 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Hannover

Alle Vorbereitungsspiele der Landesliga-Teams im Überblick

Nach der Winterpause nehmen die Mannschaften der Landesliga Hannover wieder Fahrt auf. In zahlreichen Testspielen feilen die Teams an Form, Abläufen und Personal, um optimal vorbereitet in die Rückrunde zu starten. Die folgende Übersicht zeigt, wann und gegen wen die Landesligisten in der Wintervorbereitung antreten.

SC Hemmingen-Westerfeld

24.01.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - FC Springe
31.01.26, 15:00: SV Arnum - SC Hemmingen-Westerfeld
01.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - TSV Pattensen
08.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
15.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - MTV Eintracht Celle

SV Ramlingen-Ehlershause

25.01.26, 14:00: VfL Westercelle - SV Ramlingen-Ehlershausen
01.02.26, 12:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - FC Verden 04
04.02.26, 20:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
08.02.26, 16:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - MTV Eintracht Celle
14.02.26, 13:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - TuS Davenstedt
22.02.26, 13:00: BSC Acosta - SV Ramlingen-Ehlershausen

1. FC Wunstorf

25.01.26, 16:00: MTV Eintracht Celle - 1.FC Wunstorf
31.01.26, 14:00: RSV Rehburg - 1.FC Wunstorf

OSV Hannover

24.01.26, 15:00: OSV Hannover - MTV Rehren A/R
07.02.26, 15:00: OSV Hannover - TSV Pattensen
14.02.26, 15:00: OSV Hannover - SG v. 1874 Hannover

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

01.02.26, 14:00: VfL Westercelle - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
07.02.26, 13:30: TSV Kirchdorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

SV Bavenstedt

01.02.26, 13:00: TSV Berenbostel - SV Bavenstedt
07.02.26, 14:00: U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg - SV Bavenstedt
08.02.26, 14:00: SV Lengede - SV Bavenstedt
14.02.26, 14:00: TSV Goltern - SV Bavenstedt
15.02.26, 13:00: SC Rot-Weiß Volkmarode - SV Bavenstedt

STK Eilvese

18.01.26, 15:00: STK Eilvese - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
25.01.26, 14:00: TSV Kirchdorf - STK Eilvese

SV Arminia Hannover

17.01.26, 15:15: TSV Kirchrode - SV Arminia Hannover
25.01.26, 12:00: SF Anderten - SV Arminia Hannover
05.02.26, 18:00: SV 06 Lehrte - SV Arminia Hannover
10.02.26, 19:00: TuS Hasede - SV Arminia Hannover

TSV Barsinghausen

01.02.26, 13:30: TSV Barsinghausen - TuSpo Schliekum
05.02.26, 19:00: TSV Barsinghausen - MTV Engelbostel-Schulenburg
08.02.26, 14:00: TSV Barsinghausen - MTV Rehren A/R
13.02.26, 19:15: TSV Barsinghausen - SV Ramlingen-Ehlershausen II

TSV Mühlenfeld

10.01.26, 13:15: TSV Mühlenfeld - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
14.02.26, 15:30: MTV Engelbostel-Schulenburg - TSV Mühlenfeld

TSV Godshorn

08.02.26, 17:00: SV Ramlingen-Ehlershausen II - TSV Godshorn

SSG Halvestorf-Herkendorf

01.02.26, 14:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - MTV Gifhorn
07.02.26, 12:30: SV 06 Lehrte - SSG Halvestorf-Herkendorf
08.02.26, 16:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - SCM Bodenwerder
10.02.26, 20:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - SG Sonneborn/Alverdissen

SV Iraklis Hellas

01.02.26, 15:30: TSV Bemerode - SV Iraklis Hellas
10.02.26, 19:30: Koldinger SV - SV Iraklis Hellas

SV Newroz Hildesheim

24.01.26, 13:00: TSV Havelse - SV Newroz Hildesheim
01.02.26, 14:30: FT Braunschweig - SV Newroz Hildesheim
08.02.26, 15:00: SV Alfeld - SV Newroz Hildesheim

SV Bruchhausen-Vilsen

25.01.26, 12:00: BTS Neustadt - SV Bruchhausen-Vilsen
01.02.26, 14:00: SV Bruchhausen-Vilsen - FC Sulingen
05.02.26, 19:00: SV Bruchhausen-Vilsen - TV Neuenkirchen
08.02.26, 15:00: TV Stuhr - SV Bruchhausen-Vilsen

BW Tündern

24.01.26, 12:15: BW Tündern - HSC Hannover

VfR Germ. Ochtersum

24.01.26, 13:00: VfV Borussia 06 Hildesheim U19 - VfR Germ. Ochtersum
08.02.26, 14:00: BV Germania Wolfenbüttel - VfR Germ. Ochtersum

