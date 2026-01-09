Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Hannover

Nach der Winterpause nehmen die Mannschaften der Landesliga Hannover wieder Fahrt auf. In zahlreichen Testspielen feilen die Teams an Form, Abläufen und Personal, um optimal vorbereitet in die Rückrunde zu starten. Die folgende Übersicht zeigt, wann und gegen wen die Landesligisten in der Wintervorbereitung antreten.
24.01.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - FC Springe
31.01.26, 15:00: SV Arnum - SC Hemmingen-Westerfeld
01.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - TSV Pattensen
08.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
15.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - MTV Eintracht Celle
25.01.26, 14:00: VfL Westercelle - SV Ramlingen-Ehlershausen
01.02.26, 12:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - FC Verden 04
04.02.26, 20:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
08.02.26, 16:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - MTV Eintracht Celle
14.02.26, 13:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - TuS Davenstedt
22.02.26, 13:00: BSC Acosta - SV Ramlingen-Ehlershausen
25.01.26, 16:00: MTV Eintracht Celle - 1.FC Wunstorf
31.01.26, 14:00: RSV Rehburg - 1.FC Wunstorf
24.01.26, 15:00: OSV Hannover - MTV Rehren A/R
07.02.26, 15:00: OSV Hannover - TSV Pattensen
14.02.26, 15:00: OSV Hannover - SG v. 1874 Hannover
01.02.26, 14:00: VfL Westercelle - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
07.02.26, 13:30: TSV Kirchdorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
01.02.26, 13:00: TSV Berenbostel - SV Bavenstedt
07.02.26, 14:00: U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg - SV Bavenstedt
08.02.26, 14:00: SV Lengede - SV Bavenstedt
14.02.26, 14:00: TSV Goltern - SV Bavenstedt
15.02.26, 13:00: SC Rot-Weiß Volkmarode - SV Bavenstedt
18.01.26, 15:00: STK Eilvese - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
25.01.26, 14:00: TSV Kirchdorf - STK Eilvese
17.01.26, 15:15: TSV Kirchrode - SV Arminia Hannover
25.01.26, 12:00: SF Anderten - SV Arminia Hannover
05.02.26, 18:00: SV 06 Lehrte - SV Arminia Hannover
10.02.26, 19:00: TuS Hasede - SV Arminia Hannover
01.02.26, 13:30: TSV Barsinghausen - TuSpo Schliekum
05.02.26, 19:00: TSV Barsinghausen - MTV Engelbostel-Schulenburg
08.02.26, 14:00: TSV Barsinghausen - MTV Rehren A/R
13.02.26, 19:15: TSV Barsinghausen - SV Ramlingen-Ehlershausen II
10.01.26, 13:15: TSV Mühlenfeld - 1.FC Germania Egestorf-Langreder
14.02.26, 15:30: MTV Engelbostel-Schulenburg - TSV Mühlenfeld
08.02.26, 17:00: SV Ramlingen-Ehlershausen II - TSV Godshorn
01.02.26, 14:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - MTV Gifhorn
07.02.26, 12:30: SV 06 Lehrte - SSG Halvestorf-Herkendorf
08.02.26, 16:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - SCM Bodenwerder
10.02.26, 20:00: SSG Halvestorf-Herkendorf - SG Sonneborn/Alverdissen
01.02.26, 15:30: TSV Bemerode - SV Iraklis Hellas
10.02.26, 19:30: Koldinger SV - SV Iraklis Hellas
24.01.26, 13:00: TSV Havelse - SV Newroz Hildesheim
01.02.26, 14:30: FT Braunschweig - SV Newroz Hildesheim
08.02.26, 15:00: SV Alfeld - SV Newroz Hildesheim
25.01.26, 12:00: BTS Neustadt - SV Bruchhausen-Vilsen
01.02.26, 14:00: SV Bruchhausen-Vilsen - FC Sulingen
05.02.26, 19:00: SV Bruchhausen-Vilsen - TV Neuenkirchen
08.02.26, 15:00: TV Stuhr - SV Bruchhausen-Vilsen
24.01.26, 12:15: BW Tündern - HSC Hannover
24.01.26, 13:00: VfV Borussia 06 Hildesheim U19 - VfR Germ. Ochtersum
08.02.26, 14:00: BV Germania Wolfenbüttel - VfR Germ. Ochtersum