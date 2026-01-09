Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Hannover

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach der Winterpause nehmen die Mannschaften der Landesliga Hannover wieder Fahrt auf. In zahlreichen Testspielen feilen die Teams an Form, Abläufen und Personal, um optimal vorbereitet in die Rückrunde zu starten. Die folgende Übersicht zeigt, wann und gegen wen die Landesligisten in der Wintervorbereitung antreten.

SC Hemmingen-Westerfeld 24.01.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - FC Springe

31.01.26, 15:00: SV Arnum - SC Hemmingen-Westerfeld

01.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - TSV Pattensen

08.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - 1.FC Germania Egestorf-Langreder

15.02.26, 15:00: SC Hemmingen-Westerfeld - MTV Eintracht Celle

SV Ramlingen-Ehlershause 25.01.26, 14:00: VfL Westercelle - SV Ramlingen-Ehlershausen

01.02.26, 12:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - FC Verden 04

04.02.26, 20:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - 1.FC Germania Egestorf-Langreder

08.02.26, 16:30: SV Ramlingen-Ehlershausen - MTV Eintracht Celle

14.02.26, 13:00: SV Ramlingen-Ehlershausen - TuS Davenstedt

22.02.26, 13:00: BSC Acosta - SV Ramlingen-Ehlershausen