Allgemeines
– Foto: Lea Bindewald

Die Testspiel-Übersicht der Landesliga Braunschweig

Vorschau auf die Vorbereitungsspiele vor der Rückrunde

Nach der Winterpause stehen die Testspiele in der Landesliga Braunschweig auf dem Programm. Die Mannschaften nutzen diese Begegnungen, um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten, neue Taktiken zu testen und Spieler einzuspielen.

MTV Gifhorn

25.01.26, 14:00: TSV Ehmen – MTV Gifhorn
01.02.26, 14:00: SSG Halvestorf-Herkendorf – MTV Gifhorn
07.02.26, 15:00: HSV Hankensbüttel – MTV Gifhorn
25.02.26, 18:30: TUS Essenrode – MTV Gifhorn

SSV Vorsfelde

17.01.26, 15:00: SSV Vorsfelde – 1.FC Germania Egestorf-Langreder
31.01.26, 12:30: Eintracht Braunschweig U23 – SSV Vorsfelde
07.02.26, 14:00: MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde
15.02.26, 14:00: SSV Vorsfelde – SV 1890 Westerhausen

1. SC Göttingen 05

25.01.26, 14:00: 1. SC Göttingen 05 – FSV Wacker 90 Nordhausen

FC Germania Bleckenstedt

31.01.26, 13:00: FC Germania Bleckenstedt – U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg
08.02.26, 12:00: SV Wendessen – FC Germania Bleckenstedt

Bovender SV

24.01.26, 14:00: VfV Borussia 06 Hildesheim – Bovender SV
31.01.26, 14:30: Lichtenauer FV – Bovender SV
08.02.26, 14:00: Sparta Göttingen – Bovender SV
22.02.26, 13:00: RSV Geismar – Bovender SV

SSV Kästorf

24.01.26, 14:00: SSV Vorsfelde II – SSV Kästorf
05.02.26, 19:00: VfB Fallersleben – SSV Kästorf
15.02.26, 13:00: MTV Wolfenbüttel II – SSV Kästorf

SVG Göttingen

13.02.26, 20:00: SVG Göttingen – SG Bergdörfer

FC Eintracht Northeim

01.02.26, 14:00: FC Eintracht Northeim – SV Ambergau Bockenem
03.02.26, 19:00: FC Eintracht Northeim – SG Denkersh./Lagersh.
22.02.26, 14:00: FC Eintracht Northeim – SG Klei./Hun./Doh.

BSC Acosta

01.02.26, 15:00: SSV Vorsfelde II – BSC Acosta
04.02.26, 18:45: VfB RW Braunschweig – BSC Acosta
08.02.26, 12:00: FC Lehrte – BSC Acosta
11.02.26, 20:00: TSV Hillerse – BSC Acosta
15.02.26, 14:00: TSV Barsinghausen – BSC Acosta
22.02.26, 13:00: BSC Acosta – SV Ramlingen-Ehlershausen

VfB Fallersleben

05.02.26, 19:00: VfB Fallersleben – SSV Kästorf
08.02.26, 15:00: VfB Fallersleben – TSV Germania Lamme
15.02.26, 15:00: VfB Fallersleben – FC Viktoria Thiede
22.02.26, 15:00: VfB Fallersleben – SV Arminia Vechelde

FT Braunschweig

24.01.26, 12:00: FT Braunschweig – VfB Ottersleben
01.02.26, 14:30: FT Braunschweig – SV Newroz Hildesheim
04.02.26, 18:30: MTV Wolfenbüttel – FT Braunschweig
14.02.26, 14:30: FT Braunschweig – MTV Treubund Lüneburg

TSC Vahdet Braunschweig

07.02.26, 16:00: TSC Vahdet Braunschweig – KSV Vahdet Salzgitter
21.02.26, 16:00: TSC Vahdet Braunschweig – FC Viktoria Thiede

SC Rot-Weiß Volkmarode

31.01.26, 13:00: TSV Ehmen – SC Rot-Weiß Volkmarode
07.02.26, 12:00: TSV Hillerse – SC Rot-Weiß Volkmarode
15.02.26, 13:00: SC Rot-Weiß Volkmarode – SV Bavenstedt
26.02.26, 18:30: SV Arminia Vechelde – SC Rot-Weiß Volkmarode

BV Germania Wolfenbüttel

30.01.26, 19:30: BV Germania Wolfenbüttel – FC Blau-Gelb Asse
01.02.26, 13:00: BV Germania Wolfenbüttel – Lehndorfer TSV
08.02.26, 14:00: BV Germania Wolfenbüttel – VfR Germ. Ochtersum
10.02.26, 19:30: BV Germania Wolfenbüttel – SV 1890 Westerhausen
15.02.26, 13:00: BV Germania Wolfenbüttel – FG Vienenburg/Wiedelah
22.02.26, 14:00: BV Germania Wolfenbüttel – SV Wendessen

SV Lengede

25.01.26, 15:00: Lehndorfer TSV – SV Lengede
08.02.26, 14:00: SV Lengede – SV Bavenstedt
15.02.26, 14:00: MTV Salzdahlum – SV Lengede
20.02.26, 19:00: SV Lengede – SV Gifhorn

FC Sülbeck/Immensen

01.02.26, 15:00: SCW Göttingen – FC Sülbeck/Immensen
14.02.26, 12:30: VfV Borussia 06 Hildesheim U19 – FC Sülbeck/Immensen

