Die Testspiel-Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht

Seit dem Wochenende geht es in Sachsen-Anhalt wieder flächendeckend um Punkte. Noch allerdings sind nicht alle Teams in die zweite Saisonhälfte eingestiegen. So standen am Dienstagabend wieder einige Testspiele auf dem Programm - mit Mannschaften von der Landesliga bis zur Kreisklasse. Hier findet ihr die Ergebnisse in der Übersicht: