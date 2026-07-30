 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Die Testspiel-Highlights von Donnerstag bis Samstag

Hier rollt der Ball von Donnerstag bis Samstag

von red · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser
Auch bei der Stadtmeisterschaft Eschweiler rollt in dieser Woche der Ball.
Auch bei der Stadtmeisterschaft Eschweiler rollt in dieser Woche der Ball. – Foto: Julia Sahr

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Während die Regionalliga West in den Startlöchern steht, stehen neben reichlich Testspielen in dieser Woche einige zum Teil hochkarätig besetzte Sommerturniere an.

Die Testspiele am Donnerstag, 30. Juli 2026

Heute, 19:30 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Frielingsdorf 1925
SV Frielingsdorf 1925Frielingsd.
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TuS 07 Oberlar
TuS 07 OberlarTuS Oberlar
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
19:30

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
16:00

Heute, 19:30 Uhr
TuS Lindlar 1925
TuS Lindlar 1925TuS Lindlar
SG Olpe-Kürten
SG Olpe-KürtenSG Olpe-Kürten
19:30

Heute, 20:00 Uhr
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
20:00

Heute, 19:45 Uhr
Türkischer FC Köln 2001
Türkischer FC Köln 2001TFC Köln
FC Chorweiler 2022
FC Chorweiler 2022FCChorweiler
19:45

Die Testspiele am Freitag, 31. Juli 2026

Morgen, 20:00 Uhr
TV Konzen
TV KonzenKonzen
TuS Lammersdorf
TuS LammersdorfLammersdorf
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
Heiligenhauser SV
Heiligenhauser SVH'hauser SV
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
19:30

Morgen, 20:15 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
20:15

Morgen, 19:30 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth II
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
16:00

Die Testspiele am Samstag, 1. August 2026

Sa., 01.08.2026, 16:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
16:30

Sa., 01.08.2026, 17:00 Uhr
TSV Schönau
TSV SchönauTSV Schönau
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
17:00

Sa., 01.08.2026, 17:30 Uhr
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-OttenheimD-H-O
SV Wormersdorf 1946
SV Wormersdorf 1946Wormersdorf
17:30

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
16:00

Sa., 01.08.2026, 12:00 Uhr
SpVg Porz 1919
SpVg Porz 1919SpVg Porz
SV Schönenbach 1920
SV Schönenbach 1920Schönenbach
12:00

Sa., 01.08.2026, 18:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
18:30

Neben den Testspielen rollt der Ball auch bei diesen Turnieren

35. Stadtmeisterschaft Eschweiler

Stadtmeisterschaft Herzogenrath

Sportwoche SV Bergheim

REWE Istas Cup

4. MG Fahrzeuge Cup

RWB - Hexenkessel CUP

39. Stadtmeisterschaft Aachen

24. EVS-Cup (SV Breinig)

Sommercup Rurdorf

HP-Solution Cup

Indeland-Cup Germania Kirchberg

HSKP Sommercup (VfL Vichttal)

6. Dachser Südpark-Cup

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