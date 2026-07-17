Die Testspiel-Highlights am Freitag & Samstag

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Das nächste Testspiel-Wochenende bietet am Mittelrhein reichlich Stoff für erste Eindrücke. Am Freitag steht unter anderem der Test des FC Wegberg-Beeck gegen den SC Union Nettetal (Landesliga Niederrhein) auf dem Programm. Am Samstag duellieren sich unter anderem Alemannia Mariadorf und der SV Helpenstein.