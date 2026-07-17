 2026-07-16T13:43:51.953Z

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Die Testspiel-Highlights am Freitag & Samstag

Hier wird am Wochenende am Mittelrhein getestet

von red · Heute, 07:19 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Martner

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Das nächste Testspiel-Wochenende bietet am Mittelrhein reichlich Stoff für erste Eindrücke. Am Freitag steht unter anderem der Test des FC Wegberg-Beeck gegen den SC Union Nettetal (Landesliga Niederrhein) auf dem Programm. Am Samstag duellieren sich unter anderem Alemannia Mariadorf und der SV Helpenstein.

Die Testspiele am Freitag, 17. Juli 2026

Heute, 20:00 Uhr
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
20:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
19:30

Die Testspiele am Samstag, 18. Juli 2026

Morgen, 17:00 Uhr
SV Alemannia Mariadorf
SV Alemannia MariadorfMariadorf
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
17:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach
SV Türkiyemspor Ransbach-BaumbachTürk. Ransb.
16:00

Morgen, 11:00 Uhr
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
SSV Eintracht Lommersum 1920
SSV Eintracht Lommersum 1920Lommersum
SV Blau-Weiß Kerpen 1919
SV Blau-Weiß Kerpen 1919Kerpen
13:00

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