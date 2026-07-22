Die Tests am Dienstag: ETB verspielt 3:1, Rhede schießt Stenern ab

Die Vorbereitung auf die neue Saison schreitet voran, einige Mannschaften haben inzwischen schon mehrere Testspiele absolviert. Auch am Dienstagabend wurde wieder getestet, so etwa beim stets ambitionierten Traditionsverein und Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich mit dem SSV Buer ein Liga-Pendant aus Westfalen als Testgegner eingeladen hatte. Die Gelsenkirchener schlossen die abgelaufene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz der Staffel 2 ab. Anstoß war um 19.15 Uhr, einen Sieger gab es nicht.
Das ist für die Essener schon deshalb besonders ärgerlich, weil sie durch einen Doppelpack von Ilyas Khattari bereits mit 2:0 führten und nach dem Anschluss der Gäste durch Alper Özgen auch dank dem jungen Rückkehrer Justus Morten Becker wieder auf 3:1 stellten. Doch in der Schlussphase gelang den Gelsenkirchenern durch Akin Ciger und Toygar Mutluer noch der 3:3-Endstand.
Auch der Landesligist VfL Rhede, der sich nach dem Titel in der Bezirksliga auf die neue Spielklasse vorbereitet, war am Dienstag im Einsatz, hatte sich dazu mit dem TuS Stenern einen Gegner eingeladen, der noch in der Vorsaison Liga-Rivale war. In Stenern gab es dabei ein 1:3 für Rhede, daheim dann einen 4:0-Sieg.Am Dienstag gab es dann ein unerwartetes Schützenfest in Rhede. Mit 9:0 siegten die Platzherren, je einen Doppelpack steuerten dabei Tom Betting, Noah Paß und Nick Ebben bei.
Zeitgleich standen noch zwei weitere Spiele an. Zu einem echten Derby kam es dabei zwischen dem Bezirksligisten Rhenania Bottrop und dem Landesligisten VfB Bottrop, der nach starker Hinrunde in der Vorsaison doch noch ziemlich abgeschmiert ist. Der VfB behielt nach der Führung kurz vor der Pause durch Daniel Aserov am Ende mit 3:1 die Oberhand. Zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss hatte für die Gastgeber Deniz Erdem getroffen.
Außerdem hatte Bezirksligist Westfalia Anholt den A-Ligisten SV Spellen zu Gast und siegte letztlich mit 3:1. Kurz vor der Pause traf Joshua Hebing zur Führung der Gastgeber, nachdem Nick Schirrmacher früh vom Elfmeterpunkt gescheitert war. Nach der Pause verwandelte Leroy Badu einen Handelfmeter zum Ausgleich, doch das 1:1 hatte nur eine Minute Bestand. Da brachte Michel Duesing die Anholter wieder in Front, nach gut einer Stunde entschied das 3:1 von Schirrmacher dann die Partie.
Zudem geht es auch beim Voba-Supercup weiter, alles dazu findet ihr hier.
Auch beim LBM Cup von TuSpo Richrath geht es weiter, die Infos dazu gibt es hier.
Parallel geht auch der Günter-Drinhausen-Derbycup in Düsseldorf mit dem ersten Halbfinale los, das findet ihr hier.
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