Die Tests am Dienstag: ETB verspielt 3:1, Rhede feiert Schützenfest Auch am 21. Juli geht es weiter mit den Testspielen am Niederrhein: Neben Schwarz-Weiß Essen sind auch der VfL Rhede, der VfB Bottrop und Westfalia Anholt beteiligt. Die Übersicht für Euch. von Sascha Köppen · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

Der VfL Rhede kannte im Test mit dem bisherigen Ligarivalen TuS Stenern kein Erbarmen. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Die Vorbereitung auf die neue Saison schreitet voran, einige Mannschaften haben inzwischen schon mehrere Testspiele absolviert. Auch am Dienstagabend wurde wieder getestet, so etwa beim stets ambitionierten Traditionsverein und Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich mit dem SSV Buer ein Liga-Pendant aus Westfalen als Testgegner eingeladen hatte. Die Gelsenkirchener schlossen die abgelaufene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz der Staffel 2 ab. Anstoß war um 19.15 Uhr, einen Sieger gab es nicht.