 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Die Tests am Dienstag: ETB verspielt 3:1, Rhede feiert Schützenfest

Auch am 21. Juli geht es weiter mit den Testspielen am Niederrhein: Neben Schwarz-Weiß Essen sind auch der VfL Rhede, der VfB Bottrop und Westfalia Anholt beteiligt. Die Übersicht für Euch.

von Sascha Köppen · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Der VfL Rhede kannte im Test mit dem bisherigen Ligarivalen TuS Stenern kein Erbarmen.
Der VfL Rhede kannte im Test mit dem bisherigen Ligarivalen TuS Stenern kein Erbarmen. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5
Oberliga Niederrhein
Kreisliga A RE/BOH

Die Vorbereitung auf die neue Saison schreitet voran, einige Mannschaften haben inzwischen schon mehrere Testspiele absolviert. Auch am Dienstagabend wurde wieder getestet, so etwa beim stets ambitionierten Traditionsverein und Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich mit dem SSV Buer ein Liga-Pendant aus Westfalen als Testgegner eingeladen hatte. Die Gelsenkirchener schlossen die abgelaufene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz der Staffel 2 ab. Anstoß war um 19.15 Uhr, einen Sieger gab es nicht.

Das waren die Testspiele am Dienstag, 21. Juli 2026

Das ist für die Essener schon deshalb besonders ärgerlich, weil sie durch einen Doppelpack von Ilyas Khattari bereits mit 2:0 führten und nach dem Anschluss der Gäste durch Alper Özgen auch dank dem jungen Rückkehrer Justus Morten Becker wieder auf 3:1 stellten. Doch in der Schlussphase gelang den Gelsenkirchenern durch Akin Ciger und Toygar Mutluer noch der 3:3-Endstand.

Auch der Landesligist VfL Rhede, der sich nach dem Titel in der Bezirksliga auf die neue Spielklasse vorbereitet, war am Dienstag im Einsatz, hatte sich dazu mit dem TuS Stenern einen Gegner eingeladen, der noch in der Vorsaison Liga-Rivale war. In Stenern gab es dabei ein 1:3 für Rhede, daheim dann einen 4:0-Sieg.Am Dienstag gab es dann ein unerwartetes Schützenfest in Rhede. Mit 9:0 siegten die Platzherren, je einen Doppelpack steuerten dabei Tom Betting, Noah Paß und Nick Ebben bei.

Zeitgleich standen noch zwei weitere Spiele an. Zu einem echten Derby kam es dabei zwischen dem Bezirksligisten Rhenania Bottrop und dem Landesligisten VfB Bottrop, der nach starker Hinrunde in der Vorsaison doch noch ziemlich abgeschmiert ist. Der VfB behielt nach der Führung kurz vor der Pause durch Daniel Aserov am Ende mit 3:1 die Oberhand. Zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss hatte für die Gastgeber Deniz Erdem getroffen.

Außerdem hatte Bezirksligist Westfalia Anholt den A-Ligisten SV Spellen zu Gast und siegte letztlich mit 3:1. Kurz vor der Pause traf Joshua Hebing zur Führung der Gastgeber, nachdem Nick Schirrmacher früh vom Elfmeterpunkt gescheitert war. Nach der Pause verwandelte Leroy Badu einen Handelfmeter zum Ausgleich, doch das 1:1 hatte nur eine Minute Bestand. Da brachte Michel Duesing die Anholter wieder in Front, nach gut einer Stunde entschied das 3:1 von Schirrmacher dann die Partie.

Heute, 19:30 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
9
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
3
1
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SSV Buer 07/28
SSV Buer 07/28SSV Buer
3
3
Abpfiff

Zudem geht es auch beim Voba-Supercup weiter, alles dazu findet ihr hier.

Auch beim LBM Cup von TuSpo Richrath geht es weiter, die Infos dazu gibt es hier.

Parallel geht auch der Günter-Drinhausen-Derbycup in Düsseldorf mit dem ersten Halbfinale los, das findet ihr hier.

Hier gibt es immer alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: