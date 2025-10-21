Die termingenauen Ansetzungen der Westfalenpokal-Viertelfinalpartien

Wie kürzlich berichtet hatten Oberligist 1. FC Gievenbeck und Drittligist SC Verl schnell einen passenden Termin am Länderspiel-Wochenende Mitte November gefunden (Samstag, 15. November, 14 Uhr).

Als erstes werden sich die Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl und Türkspor Dortmund am Donnerstag, 13. November, um 19.30 Uhr gegenüberstehen.

Anfang Dezember kommt es zum spannenden Duell zwischen Regionalliga-Anwärter SG Wattenscheid 09 und Regionalliga-Topteam FC Gütersloh. "Ein früherer Termin im November war aufgrund einer anderen sportlichen Veranstaltung im Lohrheidestadion und der bereits feststehenden Spieltermine der SG und des FCG nicht möglich", heißt es von Seiten der Ostwestfalen zum Termin Mittwoch, 3. Dezember, 18.30 Uhr.

Erst im kommenden Jahr können Westfalenligist SC Peckeloh und Regionalligist Sportfreunde Lotte ihre Partie austragen. SCP-Coach Vito Lombardi erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Es ist aktuell nicht sicher, ob die neue Anlage am Wiedenfeld bis November fertig ist, so dass wir uns auf einen Termin im Februar geeinigt haben. Die einzige Alternative wäre gewesen, dass wir auf den 20 Jahre alten Kunstrasen am Schulplatz spielen, wo wir kein gutes Flutlicht haben. Das wollten beide Vereine umgehen." Für Peckeloh wird das Spiel am Mittwoch, den 18. Februar, um 19 Uhr der Pflichtspielauftakt 2026 sein. Lotte dagegen startet bereits Ende Januar in die Regionalliga-Rückrunde.