Die termingenauen Ansetzungen der 1. Runde im Westfalenpokal

Das sind die Ansetzungen der 1. Runde:

Do., 31.07.25 19:30 Uhr BV Stift Quernheim (BL) - RW Maaslingen (WL)

Fr., 01.08.25 19:30 Uhr TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL)

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr SC Altenrheine (LL) - SV Lembeck (LL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr BSV Schüren (WL) - Rot Weiss Ahlen (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Westfalia Soest (WL) - Westfalia Rhynern (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr ASK Ahlen (BL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 (LL) - Eintracht Rheine (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SC Hassel (BL) - FC Epe (BL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten (LL) - Grün-Weiß Nottuln (WL)

So., 03.08.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte (LL) - FC Nieheim (LL)

Di., 05.08.25 19:00 Uhr VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL)

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL)

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr BV Bad Lippspringe (LL) - SV Lippstadt 08 (OL)

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL)

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga)

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL)

Mi., 13.08.25 19:30 Uhr TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL)

Mi., 13.08.25 19:30 Uhr Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL)

Do., 14.08.25 19:30 Uhr SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL)